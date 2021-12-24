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故宮前院長陳其南「呼吸一度暫停」 台大醫院救回一命

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
故宮前院長陳其南（右）「呼吸一度暫停」，台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣（左）緊急救回一命。記者沈能元／攝影
故宮前院長陳其南（右）「呼吸一度暫停」，台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣（左）緊急救回一命。記者沈能元／攝影

「心臟好像壞掉了，一度喘不過氣、呼吸暫時停止，認為自己不行了，一不小心就會走掉（死亡）。」國策顧問、故宮博物院前院長陳其南有心雜音病史，10多年來持續追蹤都沒問題，直到兩年半前，有次準備到台大上課，坐在車子裡準備課程，身體在靜止狀態下，突然要下車去上課，感覺就不對了，經確診是主動脈瓣退化導致狹窄。所幸經台大醫院緊急置換心臟瓣膜救回一命。

台灣邁入高齡化社會，民眾心臟病及心衰竭盛行率逐漸攀升，台大醫院今宣布，在心臟病須接受介入性治療需求增加的情形下，整合心臟內外科醫療服務創設「瓣膜性心臟病暨微創治療門診」，提供患者完整醫療諮詢。

陳其南說，發病時很擔心一去不返，置換心臟辦膜後，不曉得有沒有回到50歲的感覺，但過去不舒服的症狀都已經沒有了。

「心臟辦膜異常像一顆不定時炸彈，容易引發心衰竭及猝死危機。」收治陳其南的台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣說，心臟辦膜硬化、狹窄好發於70至80歲長者，但65歲以上民眾心臟辦膜異常占比已約1至2%，必須提高警覺，因心臟瓣膜異常易引發心衰竭，發病感覺像是正在高速公路上開車，但油門用力踩下去，卻感覺油箱是空的，怎麼用力踩，車子就是跑不動。

所幸陳其南長期追蹤心雜音，當發現是心臟辦膜異常病情惡化時，及時介入治療，才救回一命。林茂欣建議，民眾應定期進行心臟超音波檢查，若有輕微異常需半年、一年追蹤一次，尤其是天氣冷熱交替時，容易誘發心臟辦膜疾病，此時應多注意身體有無異狀。

林茂欣說，民眾若出現胸悶、活動喘、暈厥等心臟辦膜異常症狀，不及時就醫積極治療，平均餘命約僅剩兩年，且動脈硬化也與心臟瓣膜狹窄有關，平時飲食應多注意，避免動脈硬化。

台大醫院 陳其南 心臟病

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