跨年去哪嗨？ 網友最熱議的跨年縣市是它！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「跨年」相關話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的跨年縣市與跨年行程安排。

隨著日子一天一天過去，2021年即將進入尾聲，各縣市的跨年演唱會、煙火等活動資訊與卡司紛紛出爐，你想好怎麼安排跨年活動了嗎？現在就一起來看看網友的討論吧！

台北跨年討論度居冠！煙火觀看點與演唱會卡司受矚目

年底將近，最令人期待的便是跨年夜的到來，一提到跨年你會想到哪個縣市？觀察網友討論，當中以「台北」跨年受到最多熱議，而其中最受矚目的莫過於台北101的煙火，如有網友提問「站哪裡可以看到101煙火？」，引來許多經驗分享「推彩虹河濱公園，很清楚」、「躺在四四南村的草坪仰望」等等，而其中有民眾大推「台科大」，認為地點距離較遠，但整個101一清二楚，也獲得許多認同，可以看出想要在台北跨年的人，都希望可以找個好角度，在年末好好欣賞101美麗的煙火，迎接嶄新的一年。

全台6大跨年縣市，網路討論聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

討論度位居第二的「高雄」，則是因五月天的跨年演唱會而帶動相關話題，不少粉絲都表示會前往高雄與自己的偶像一同「告別2021、迎接2022」，享受跨年氣氛之餘，也能來場港都美食之旅。而同樣也十分具話題性的人氣跨年縣市「台中」，則是因其跨年演唱會卡司有玖壹壹、頑童MJ116等多組天團接力演出，而受到許多網友的期待。另外，「桃園」、「台南」、「新北」等縣市的跨年活動也請來了堅強的歌手陣容，令網友紛紛表示很想前往感受演唱會現場的氣氛。

跨年怎麼過？ 網友：最想出門看演唱會、煙火

想好跨年要做什麼了嗎？根據網路調查，最熱門的跨年行程不外乎就是出門「看演唱會」，親臨現場感受跨年氛圍，而睽違12年重返台北舞台演唱的梁靜茹更是成為話題焦點，網友紛紛表示「可以聽到現場唱上次新發的專輯，我一定去」、「我南部人，我要衝台北看了」，可見情歌天后的魅力。而看煙火迎接新年也是不少人的選擇，預計在淡江大橋辦理的煙火秀，由於是全台首見的「跨河煙火秀」也引起許多關注，煙火施放將持續1314秒，象徵「一生一世就愛你」的寓意，也讓網友直呼好浪漫。

人氣跨年行程Top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，有部分民眾表示跨年夜「出門好擠」、「外面好冷」，也有人提到「防疫要緊」，應盡量避免群聚場合，因此改選擇在家跨年，認為「在家收看演唱會與煙火直播就好」。除了現場或在家參與各種跨年活動之外，也有人選擇與三五好友相約，好好坐下來吃頓飯、暢聊，犒賞自己一年來的辛勞，此外，也有網友表示在室內就是要開趴殺時間，如「包棟民宿一起嗨啊」、「打麻將是個好主意」、「桌遊首選阿瓦隆，超殺時間」等，希望和親友們熱熱鬧鬧的玩樂，為一年的尾聲畫下完美的句點。

如果你還沒想好跨年該怎麼度過，不妨看看網友的討論，規劃一個最充實、完美的跨年活動，迎接2022年的到來吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》