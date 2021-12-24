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疫情期間罹川崎症病例減少 專家猜測與戴口罩有關

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，連各科醫師、護理師都能選，現場十分溫馨。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，連各科醫師、護理師都能選，現場十分溫馨。記者陳玫伶／攝影

亞洲排名第一川崎症專家、高雄長庚醫院醫師郭和昌今天上午帶領醫療團隊，舉辦「川崎送愛 繪出關懷」募集近萬件愛心玩具，贈給各科門診兒童，望創造沒有哭聲的兒科診間。郭和昌表示，疫情期間有研究發現，罹患川崎症兒童少了3、4成，猜測可能與戴口罩減少病毒引發的免疫反應有關。

郭和昌表示，川崎症好發於亞洲國家，台灣為全球好發率中的第三位，但很少被大眾重視，川崎症多發生在5歲以下孩童，初期症狀與感冒類似，但可能損害冠狀動脈，造成永久性的心臟疾病後遺症，必須長期追蹤治療，黃金治療期僅5至9天，如果孩童發燒超過10天就要特別注意。

郭和昌指出，疫情期間有研究發現，罹患川崎症兒童少了3、4成，過去普遍認為川崎症不會傳染，沒想到透過戴口罩、減少接觸能降低病例發生，猜測可能與病毒引發的免疫反應有關。

另歐美國家發現，新冠肺炎引發新的疾病「兒童多系統發炎症候群」症狀與川崎症相似，有紅眼睛、皮膚疹，更有可能影響心臟，在歐美國家病例最多，約增加10倍至20倍，目前已約有6000病例，亞洲國家孩童罹患兒童多系統發炎症候群的人數則較少，在日本僅10多例，各國醫學團隊持續研究中。

郭和昌醫療團隊辦理的「川崎送愛 繪出關懷」活動來到第7年，郭和昌說，起初是因常有孩童害怕打針而哭泣，突發奇想以玩具分散孩童注意力，近幾年越來越多單位捐贈愛心玩具，今年參與單位逾20間，其中還有彰化的民眾一次寄了17箱玩具到高雄長庚醫院川崎中心。

洪姓小姐今天到醫院帶70多歲母親打點滴，上樓前見郭和昌團隊在發玩具，特別挑了一隻粉紅色兔子送給母親，她說，母親不識字，但很喜歡粉紅色、童心未泯，連襪子都要挑粉色系，期待母親見到玩具的開心神情。也有小朋友剛抽完血，母親帶她到川崎中心挑娃娃馬上平撫情緒，選了滿手玩具，氣氛十分溫馨。

高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，有小朋友開心抱著比自己還大的娃娃。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，有小朋友開心抱著比自己還大的娃娃。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，家長及小開開心挑選。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，家長及小開開心挑選。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，有小朋友滿手抱滿最愛的熊娃娃。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚郭和昌醫療團隊今舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，發送各單位捐贈的愛心玩具，有小朋友滿手抱滿最愛的熊娃娃。記者陳玫伶／攝影
亞洲第一川崎症專家高雄長庚醫師郭和昌（第一排佐三）今天上午帶領醫療團隊舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，贈送大小朋友愛心玩具。記者陳玫伶／攝影
亞洲第一川崎症專家高雄長庚醫師郭和昌（第一排佐三）今天上午帶領醫療團隊舉辦「川崎送愛 繪出關懷」活動，贈送大小朋友愛心玩具。記者陳玫伶／攝影

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