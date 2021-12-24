疫情期間罹川崎症病例減少 專家猜測與戴口罩有關

亞洲排名第一川崎症專家、高雄長庚醫院醫師郭和昌今天上午帶領醫療團隊，舉辦「川崎送愛 繪出關懷」募集近萬件愛心玩具，贈給各科門診兒童，望創造沒有哭聲的兒科診間。郭和昌表示，疫情期間有研究發現，罹患川崎症兒童少了3、4成，猜測可能與戴口罩減少病毒引發的免疫反應有關。

郭和昌表示，川崎症好發於亞洲國家，台灣為全球好發率中的第三位，但很少被大眾重視，川崎症多發生在5歲以下孩童，初期症狀與感冒類似，但可能損害冠狀動脈，造成永久性的心臟疾病後遺症，必須長期追蹤治療，黃金治療期僅5至9天，如果孩童發燒超過10天就要特別注意。

郭和昌指出，疫情期間有研究發現，罹患川崎症兒童少了3、4成，過去普遍認為川崎症不會傳染，沒想到透過戴口罩、減少接觸能降低病例發生，猜測可能與病毒引發的免疫反應有關。

另歐美國家發現，新冠肺炎引發新的疾病「兒童多系統發炎症候群」症狀與川崎症相似，有紅眼睛、皮膚疹，更有可能影響心臟，在歐美國家病例最多，約增加10倍至20倍，目前已約有6000病例，亞洲國家孩童罹患兒童多系統發炎症候群的人數則較少，在日本僅10多例，各國醫學團隊持續研究中。

郭和昌醫療團隊辦理的「川崎送愛 繪出關懷」活動來到第7年，郭和昌說，起初是因常有孩童害怕打針而哭泣，突發奇想以玩具分散孩童注意力，近幾年越來越多單位捐贈愛心玩具，今年參與單位逾20間，其中還有彰化的民眾一次寄了17箱玩具到高雄長庚醫院川崎中心。