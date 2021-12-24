樹學家特展開幕 重溫人與樹互動時代

新北市永續環境教育中心「樹學家特展」今開幕，以一棵樹就是一個生態系為展場主題，穿越環教中心入口格列佛隧道進入樹的世界，開幕儀式在一片綠意盎然植生牆上，由新北市教育局長張明文用澆水壺點燈進行啟用，特展至明年7月底止，藉展覽學習人與樹木之間的意義。

「樹學家特展」喚起過去人們與樹木互動時代，藉推廣全民愛樹教育，透過機智問答、拼圖操作、科技螢幕互動等互動遊戲，培養民眾知樹、學樹、愛樹素養，一起加入永續環境保護行列。

八里國小馬維謙同學說，自己好像進入動物森友會遊戲，環教中心是一座島，與島民進行遊戲任務得到獎品。世界上有16億人口以森林維生，人類也仰賴樹木生活，從遊戲中體驗到森林是很多生物家園，若沒有樹他們會無家可歸。

教育局長張明文表示，台灣全年平均氣溫上升比全球還快，夏季越來越長，冬季越來越短，學生幾乎一整年在酷暑環境下學習，因應氣候變遷已刻不容緩，政府推行「班班有冷氣政策」，同時搭配「校園樹木環境盤點及植樹計畫」，幫助校園降溫、減碳，讓學生有舒適學習環境，並豐富校園生態，誘發學生校園探索學習。