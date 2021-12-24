快訊

饒河夜市驚傳確診者足跡 北市衛生局下午派員緊急清消

一夜再增11例Omicron！自8國入境 有9成剛落地就篩出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹學家特展開幕 重溫人與樹互動時代

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
松鼠藏寶盒體驗活動，解開問題後可兌換卡牌、紙膠帶、徽章等小禮。圖／新北市教育局提供
松鼠藏寶盒體驗活動，解開問題後可兌換卡牌、紙膠帶、徽章等小禮。圖／新北市教育局提供

新北市永續環境教育中心「樹學家特展」今開幕，以一棵樹就是一個生態系為展場主題，穿越環教中心入口格列佛隧道進入樹的世界，開幕儀式在一片綠意盎然植生牆上，由新北市教育局長張明文用澆水壺點燈進行啟用，特展至明年7月底止，藉展覽學習人與樹木之間的意義。

「樹學家特展」喚起過去人們與樹木互動時代，藉推廣全民愛樹教育，透過機智問答、拼圖操作、科技螢幕互動等互動遊戲，培養民眾知樹、學樹、愛樹素養，一起加入永續環境保護行列。

八里國小馬維謙同學說，自己好像進入動物森友會遊戲，環教中心是一座島，與島民進行遊戲任務得到獎品。世界上有16億人口以森林維生，人類也仰賴樹木生活，從遊戲中體驗到森林是很多生物家園，若沒有樹他們會無家可歸。

教育局長張明文表示，台灣全年平均氣溫上升比全球還快，夏季越來越長，冬季越來越短，學生幾乎一整年在酷暑環境下學習，因應氣候變遷已刻不容緩，政府推行「班班有冷氣政策」，同時搭配「校園樹木環境盤點及植樹計畫」，幫助校園降溫、減碳，讓學生有舒適學習環境，並豐富校園生態，誘發學生校園探索學習。

教育局指出，展覽特別設計了四款互動遊戲包括松鼠藏寶盒、誰是樹學家、紅樹林生態拼圖及森入其境，透過大螢幕科技互動體驗，身歷其境和紅樹林小動物遊戲。展場並規劃中心綠屋頂香草園課程，坐在特展樹木空間中休憩，體會樹木原來就是生活中一部分，在五感體驗過程中，學習樹木又愛上樹木。

新北市永續環境教育中心「樹學家特展」今開幕。圖／新北市教育局提供
新北市永續環境教育中心「樹學家特展」今開幕。圖／新北市教育局提供

教育局 紅樹林

延伸閱讀

學校也有加速器！跨域重現在地礦工懷舊便當

牛排教父艱苦出身 鄧有癸：國中日走2小時還當17年學徒

響應新北「月經平權」 企業捐百萬片蘇菲衛生棉

班班有冷氣 民代憂預算不夠用

相關新聞

台鐵普悠瑪七堵疑撞擊異物停駛換車 原因銅線纏繞車底

台鐵一輛樹林開往花蓮的普悠瑪自強號列車，今天上午在七堵火車站附近疑撞到異物，導致列車機械異常，自強號開往七堵火車站立即換...

北斗肉圓喊漲？四大名店保證明年2月以後也凍漲

物價上漲，彰化縣知名的北斗肉圓傳出明年元旦起漲價，「肉圓生」第四代經營者范振森今天表示，在地民眾占北斗肉圓主客群約八成，...

日統客運不停駛！嘉縣中正大學「南漂」師生開心

新冠肺炎疫情衝擊國道客運業，儘管疫情趨緩，但營運未全部回溫，日統客運日前宣布將停駛雲嘉4條路線；交通部公路總局局長許鉦漳...

故宮前院長陳其南「呼吸一度暫停」 台大醫院救回一命

「心臟好像壞掉了，一度喘不過氣、呼吸暫時停止，認為自己不行了，一不小心就會走掉（死亡）。」國策顧問、故宮博物院前院長陳其...

疫情期間罹川崎症病例減少 專家猜測與戴口罩有關

亞洲排名第一川崎症專家、高雄長庚醫院醫師郭和昌今天上午帶領醫療團隊，舉辦「川崎送愛 繪出關懷」募集近萬件愛心玩具，贈給各...

樹學家特展開幕 重溫人與樹互動時代

新北市永續環境教育中心「樹學家特展」今開幕，以一棵樹就是一個生態系為展場主題，穿越環教中心入口格列佛隧道進入樹的世界，開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。