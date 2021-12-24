他指群體免疫缺口有3成！ 靠「7+7」Omicron恐突破重圍

國際Omincron變異株疫情升溫，躍升為各國主流株。專家指出，國內Omicron來勢太凶，儘管疫情如流感，但仍可能會造成住院率增加，加上國內執行「七加七」方案，難免掛一漏萬，務必堤防。

前立法委員沈富雄於臉書表示，COVID-19已經正式流感化，國內若遵照公式「兩劑覆蓋率【A】+ alpha盛行率【B】+delta盛行率【C】+Omicron盛行率【D】=100%人口數」等情況，

以目前台灣的情況如下【A】=68%疫苗還概率，【B】+【C】=0.45%，若要完成全人口整體免疫尚存缺口達31.55%比例人口，這些族群只有兩條出口，一為催打疫苗、一為淪為Omicron變異株【D】等自然感染者。

台大感染科前醫師孔祥琪表示，該公式確實可以粗估下一波疫感染比例，但低估「再感染者」的數字，他認為Omicron傳染力強，國內短時間內已累計16例境外個案，未來一至兩個月可能滿滿境外都是Omicron也不一定。

他認為，國內採「七加七」方案，雖然看似維持14天檢疫，但只要有「移動」，就會有社區暴露的風險，難免會掛一漏萬，加上防疫旅館群聚案，不難發現台灣仍有機會面臨社區感染危機。

孔祥琪表示，綜觀歐美等國家，還有日本也傳出Omicron個案，境外的Omicron個案仍遲早會突破重圍，若在春節發生首例或多起個案就相當棘手，務必要盡早解決長者施打率問題，二劑疫苗務必打好打滿。