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阿里山林鐵國寶火車載客 慶通車109年及竹崎站整修啟用

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，利用國產竹材特性，將「竹軒．天井」兩座竹構作品融入車站。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，利用國產竹材特性，將「竹軒．天井」兩座竹構作品融入車站。記者魯永明／攝影

國寶級阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及嘉義縣古蹟竹崎車站整修完工，上午首次將活動場地移到竹崎車站舉行，特別開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車，讓遊客體驗百年林業文化資產場域，車站整修1年完工啟用，車站「蒂芙尼藍」亮麗色調吸睛，阿里山林鐵及文資處長黃妙修宣布，林鐵後年以全新面貌全線通車好消息。

阿里山林業暨鐵道文化景觀2年前，由中央文資審議會審議通過，登錄為全國第一個重要文化景觀，文化部前部長長鄭麗君親到竹崎車站授證，林鐵及文資處爭取中央補助4500萬元，修復67年古蹟竹崎車站，恢復昔日風采，地方各界、林鐵員工及大批鐵道迷，開心慶祝林鐵通車109周年及竹崎車站整修完工。

林鐵郭姓、江姓兩位年輕列車長，開行百年國寶級美製SL-25蒸汽火車，加掛中興號車廂載來賓遊客，以時速15公里緩慢地從北門車站，開到竹崎車站，冒著蒸汽火車頭行駛，吸引鐵道迷搶拍。竹崎車站因地基沉陷，屋架受蟲蛀損壞嚴重，經全面檢視分級、抽換木構件，以原材料、原工法整修完成，會場播放整修影片及解說，讓賓客體驗古蹟修復歷程。

為讓賓客了解林鐵列車日常，安排搭乘蒸汽火車繞行三角線，到至加煤台了解蒸汽火車加煤過程、開放地磅讓賓客體驗秤重；林鐵文資處巧妙搭配地景位置，利用國產竹材特性，將「共生」、「竹軒．天井」兩座竹構作品融入竹崎車站，為車站老靈魂注入新思維。

慶祝竹崎車站整修完成，林鐵文資處特別以「雲海青」為底紋印製，解碼第2塊車票拼圖，參加「崎．有囍事」主題列車遊客，擁有名片式車票1張；阿里山青年大使在會場進行導覽集章活動，集滿3個章可獲得限量紀念品。

阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。圖／林鐵文資處提供
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站，開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車。圖／林鐵文資處提供
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站。記者魯永明／攝影
阿里山林業鐵路歡慶通車109周年及古蹟竹崎車站整修完工，上午將活動場地移到竹崎車站。記者魯永明／攝影

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