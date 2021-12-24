心臟內外科一站式服務 台大醫院創設瓣膜性心臟病門診

台灣邁入高齡化社會，民眾心臟病及心臟衰竭盛行率逐漸攀升，台大醫院今宣布，在心臟病須接受介入性治療需求增加的情形下，整合心臟內外科醫師創設「瓣膜性心臟病暨微創治療門診」，提供患者完整醫療諮詢。台大醫院表示，特別門診主要收治心臟瓣膜狹窄、逆流病情為中度以上等患者，同時也為國際醫療患者提供服務，預計明年1月4日正式上路。

台灣早期需要置換心臟瓣膜多為罹患風濕性心臟病患者，但隨著醫療衛生環境進步，目前每年僅10名患者需要手術，取代的是瓣膜老化、鈣化打不開或閉鎖不全，造成心臟負荷，其發生位置可能在主動脈瓣、二尖瓣、肺動脈瓣等，依症狀嚴重程度不同，需進行心導管手術、機器人手臂治療等。

台大醫院副院長賴逸儒說，民眾罹患特殊疾病時，常需要各科醫師整合意見，包括開刀或不開刀，以及要如何選擇微創手術等，為節省患者時間選擇最適合的治療，最新創立瓣膜性心臟病暨微創治療門診，整合心臟內外科醫師診斷、治療，並推廣至國際醫療。

台大醫院心臟外科主任許榮彬說，該院往後應成立心臟瓣膜中心著重治療、教學、研究等。

台大醫院說，瓣膜性心臟病暨微創治療門診提供一站式服務，患者在門診可立即進行初步心臟超音波及身體功能檢查，核磁共振、電腦斷層等高階影像檢查也可縮短1至2周內進行。該門診也透過視訊門診及24小時生理資訊監測，為國際醫療患者進行遠距醫療服務，患者上傳生理監測資訊後，兩分鐘內就有專人檢視，並由具疾病鑑別診斷能力的醫護人員進行討論，立即給予藥物、衛教、檢查等建議。

台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣說，此門診將於明年1月4日上路，規劃每周二早上及下午各開一個門診，採專人專線約診方式，門診預約專線開放於醫院網站及心血管中心網站，病患可於上班時間直接致電預約門診。治療門診每一診限額20名，病患除了一般門診掛號費外，每一診次將另外酌收特別門診費用400元。

瓣膜性心臟病暨微創治療門診患者需多自費400元，即可享有專人服務、快速檢查等服務，是否讓一般患者有就醫權益被剝奪的感覺。賴逸儒說，該門診收治患者需年滿18歲，並經檢查為瓣膜狹窄、逆流病情中度以上，或是曾接受外科瓣膜手術、經導管瓣膜術式患者，或經評估須進行外科或介入性治療，不會有壓縮一般患者就醫權益的疑慮。