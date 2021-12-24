淡海輕軌30日起加開班次 跨年夜通宵營運不打烊

國內疫情趨緩，淡海輕軌運量從7月起，平、假日出遊人潮漸增且穩定成長，新北捷運公司表示，12月30日起，因應運量成長，淡海輕軌每日將再加開44班次，平、假日綠山線及藍海線離峰班距也縮短10分鐘，尖峰時段平均班距維持15分鐘，以提供旅客更便利的輸運服務。

新北捷運公司表示，今年5月起受到疫情影響，淡海輕軌運量大幅下滑，為兼顧旅客需求與整體營運成本考量，輕軌營運班次隨著運量持續滾動式調整，隨著疫情趨緩運量成長，自7月起已陸續縮短上、下尖峰班距，吸引通勤及通學旅客逐漸回流，淡海輕軌運量由最低的6月平均每日3000人次，12月已成長至平均每日1萬1000人次，假日更已逾1萬2000人次。

為了提供旅客便利的出遊選擇，同時提升通勤服務品質，淡海輕軌12月30日起將再加開44班次，平、假日離峰班距由30分鐘一班車縮短至20分鐘，綠山線及藍海線重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）尖峰時段上6時至9時及下午17時至20時，班次6至9分鐘一班，其餘離峰時段班距將由15分鐘縮短至10分鐘。

因應民眾參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊，自1月1日0時至6時，重疊區將維持15分鐘一班次、非重疊區將維持每30分鐘一班次方式為旅客服務，捷運警察亦配合加強線上巡邏警力，於各捷運周邊加強巡邏，維護民眾安全。