養出牛羊漂亮油花的NG地瓜飼料 今年推出「升級版」

利用格外品地瓜加上益生菌發酵成飼料，去年成功養出油花分布均勻、CHOICE等級的「憨吉牛」﹐今年研究人員額外添加飼料碎米和麩皮，用「升級版」地瓜飼料餵飼「憨吉羊」，不僅改善了原本飼料問題，還增加了動物營養。

台灣一年生產25萬公噸地瓜，其中有6萬公噸的格外品地瓜無法販售，只能任憑這些地瓜爛在田裡，甚至還要另外花錢處理這些農業廢棄物；因此觸發研究人員將其發酵製成飼料的想法，沒想到牛羊吃得好，減少飼養、飼料成本，大受畜牧業者歡迎，同時還解決格外品地瓜無處去的問題。

農科院資深研究員許宗賢表示，去年單純採用格外品地瓜，加上益生菌發酵，雖然餵飼效果很不錯，但發酵過後的飼料成品太濕，餵牛時草料可吸收水分，比較沒有問題；但若要餵羊因投料設備不同，餵飼比較不易。

許宗賢表示，因此，今年做了飼料改良配方，加上飼料碎米、麩皮，一方面可以吸附地瓜過多的水份，另一方面可大大提升成品的營養成分，增加粗蛋白質，目前，原本的肉牛，也都改用這種「升級版」米甘藷發酵青貯料。

此技術技轉給瓜瓜園子公司、金翔生物科技股份有限公司，總經理莊金陵表示，去年因為地瓜飼料研發，已經解決瓜瓜園所有格外品地瓜無處去的問題，本業、跨業都獲利，今年更成立甘藷產業策略聯盟，結合產業鏈，媒合其他地瓜農戶，以及畜牧業者，共同創造商機。

莊金陵表示，吃了加值版的地瓜飼料，降低畜牧業者總成本20%，飼料成本40%，飼養時間減少15%，目前全台不僅有多場養牛場採用，加上今年羊試驗成功，正在推廣中。

他表示，過去格外品地瓜，以0.7元價格收購，若放到壞掉，不僅無法利用，還要付每公斤2元請人處理掉，業者要倒貼；但現在契作戶，即便不合規格的地瓜下腳料，每公斤收購可達4到5元，因為做出合適的飼料，提高了下腳料的價值，真正做到循環經濟。