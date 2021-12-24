限時10天！全聯線上購最高10%回饋 跨年連假咖啡買1送1
週末就是耶誕節了，緊接著也即將進入跨年倒數時刻，搶先買好買滿在家過個富足的元旦假期最愜意！全聯福利中心自12月24日起至明年1月2日，限時10天盛大推出「全聯線上購PXGo!」年終盛典，祭出6大主題活動，期間使用PX Pay支付，全站消費單筆滿1,000元送1,000福利點，最高享10%回饋，若使用指定銀行綁定PX Pay支付滿千，可再免費獲得1杯OFF COFFEE熱美式；活動期間內，小時達滿1,000元輸入折扣碼最高可折150元。
另外，聖誕節12月24、25日限時2天輸入指定折扣碼最高享整單2.5折；限時12月25、26日期間內，購買奶粉、飲料、保健食品、寵物、家庭清潔、預購等6大類別，並使用PX Pay支付單筆每滿1,200元，加贈1,200福利點。歡慶跨年3天連假，「全聯線上購PXGo!」與實體門市同步推出OFF COFFEE買1送1；2022年元旦當天，還有OFF COFFEE熱美式1元超殺優惠，每名會員限購1組，限量1萬組，與全民一起迎新年。
另為搶攻上億元年菜商機，全聯今年也提早自10月29日起即提前開跑年菜預購活動，集結6大名廚、8大名店，以及各種豐富伴手好禮，並祭出福利卡友雙重優惠，單筆任2件贈500福利點；第二重：單筆滿1,000元並於2022年1月13日前取貨，送生鮮買菜金50元。
全聯投入公益邁入第15周年，今年也延續公益精神，實踐公益賣場，集結伊甸基金會、勝利廚房、愛盲基金會、唐氏症基金會、陽光基金會，推出7樣手作食品禮盒，跟著年菜預購限量開賣夢想福利社商品，即日起至2022年1月15日到全聯各大門市，或「全聯線上購PXGo!」預購獨家任2件送500點，不僅可以做公益，還可嘗到伊甸基金會與唐氏症基金會的手作餅乾搭配濃郁的黑咖啡，勝利廚房含純正百分之百檸檬汁的檸檬蛋糕、愛盲基金會的新鮮果乾，以及陽光基金會最自然健康風味的苦茶油，吃得安心又健康。
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