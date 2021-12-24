聽新聞
test
0:00 / 0:00
北斗肉圓喊漲？四大名店保證明年2月以後也凍漲
物價上漲，彰化縣知名的北斗肉圓傳出明年元旦起漲價，「肉圓生」第四代經營者范振森今天表示，在地民眾占北斗肉圓主客群約八成，南彰化消費水平較低，業者考量當前景氣不佳，「肉圓生」和「肉圓瑞」等4家老店都沒打算漲價，其他業者應該也會維持現狀。
彰化縣肉圓概分兩大類，一是內餡豐富多樣化的彰化肉圓，另一種是外形呈鈍三角形、內餡是豬絞肉與筍丁的北斗肉圓，彰化肉圓隨物價波動多次調整售價，兩年半前每顆漲5元為45元，面對最近原物料上漲，彰化肉圓業者醞釀漲價但還在觀望與評估。
北斗肉圓也傳出漲風，今天北斗鎮一名商業界人士指出，最近一個月內業者非正式討論漲價可行性，認為原物料都漲了，北斗肉圓已經10幾年沒調整價格，或許應該適時反映成本，每顆漲價5元，但業者也擔心景氣不好，價格調漲後會影響業績。
「肉圓生」老闆范振森說，北斗肉圓的確10多年沒調整價格，每顆20元，兩顆40元，最近一年內麵粉等原物料漲價，明年基本工資上漲，合計二者漲幅是原來成本的兩成。
范振森表示，北斗肉圓很多家，業者評估客源以在地民眾為主，外縣市觀光客僅占約兩成，跟彰化肉圓的客群來源不同，南彰化消費較低廉，北斗肉圓漲價恐衝擊傳統飲食業績，「肉圓生」「肉圓瑞」等4家老店無論新年元旦、明年春節過後都不漲價，有他們4家老店不漲價，相信可以穩定北斗肉圓整體零售價格。
據了解，北斗傳統美食除了北斗肉圓，還有各種米食、麵食，原本討論隨原物料上漲，考慮每碗漲價5元，因「肉圓生」等4家老店維持原價，各傳統小吃店都決定暫不漲價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言