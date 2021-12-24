北斗肉圓喊漲？四大名店保證明年2月以後也凍漲

物價上漲，彰化縣知名的北斗肉圓傳出明年元旦起漲價，「肉圓生」第四代經營者范振森今天表示，在地民眾占北斗肉圓主客群約八成，南彰化消費水平較低，業者考量當前景氣不佳，「肉圓生」和「肉圓瑞」等4家老店都沒打算漲價，其他業者應該也會維持現狀。

彰化縣肉圓概分兩大類，一是內餡豐富多樣化的彰化肉圓，另一種是外形呈鈍三角形、內餡是豬絞肉與筍丁的北斗肉圓，彰化肉圓隨物價波動多次調整售價，兩年半前每顆漲5元為45元，面對最近原物料上漲，彰化肉圓業者醞釀漲價但還在觀望與評估。

北斗肉圓也傳出漲風，今天北斗鎮一名商業界人士指出，最近一個月內業者非正式討論漲價可行性，認為原物料都漲了，北斗肉圓已經10幾年沒調整價格，或許應該適時反映成本，每顆漲價5元，但業者也擔心景氣不好，價格調漲後會影響業績。

「肉圓生」老闆范振森說，北斗肉圓的確10多年沒調整價格，每顆20元，兩顆40元，最近一年內麵粉等原物料漲價，明年基本工資上漲，合計二者漲幅是原來成本的兩成。

范振森表示，北斗肉圓很多家，業者評估客源以在地民眾為主，外縣市觀光客僅占約兩成，跟彰化肉圓的客群來源不同，南彰化消費較低廉，北斗肉圓漲價恐衝擊傳統飲食業績，「肉圓生」「肉圓瑞」等4家老店無論新年元旦、明年春節過後都不漲價，有他們4家老店不漲價，相信可以穩定北斗肉圓整體零售價格。