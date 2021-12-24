耶誕節變冷！ 低溫12度逼近強烈大陸冷氣團 跨年再轉冷

明天耶誕節變天有感。中央氣象局說，明天冷空氣南下，加上華南雲雨區東移，下周日、周一全台有雨，高山有降雪機率，下周日晚間到下周一清晨是最冷的時間點，低溫下探12度，等級介於大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間。此外，跨年會再有一波冷空氣下來。

氣象局課長林秉煜說，未來一周天氣明顯變化是在明天到下周二。今天台灣附近水氣偏多，僅花東跟南台灣多雲到晴。白天之後北部、花東都會開始有局部下雨，中部下雨零星，今晚平安夜北部、東半部下雨明顯，晚間東北季風開始增強，尤其明天白天風力明顯變大。

林秉煜說，明天冷空氣逐漸南下，下周日到下周二都是冷空氣影響範圍，加上華南雲雨區東移，下周日、周一下雨明顯，感受上很濕冷。全台有雨。

溫度方面，依照氣象局觀測資料顯示，明天開始是個降溫過程。明天北台灣包含宜蘭高溫18度，中部、花東20到22度，南部23到26度。明天低溫北部和宜蘭15度，中部16度、南部和花蓮18度。

下周日北台灣高溫明顯降低，僅15到16度，中南部和花東17度到21度。最低溫在下周日晚間到下周一清晨，中部以北、宜蘭12到13度，南部和花東14到15度。下周一白天，中部以北跟宜蘭都還滿冷的，高溫僅14到15度，花東和南部18到20度。

林秉煜說，最冷時間是下周日晚間到下周一，北台灣低溫下探12度，苗栗以北、宜蘭空曠地區或是近山區有接近10度低溫機會。下周二後溫度整體回升。

至於下雪狀況，林秉煜說，下周二之前北台灣降雨明顯，尤其北部、宜蘭有較大雨勢，華南雲雨區東移讓中南部也有下雨機會。因此下周日、周一3000公尺以上高山降雪機率高，北台灣因為偏冷，不排除2500公尺以上高山也可能下雪。

針對跨年天氣，林秉煜說，溫度回升會持續到30日，下波會在30日到明年1月1日附近下來，預估是東北季風等級。31日東北風增強，北部、東半部雲量較多，降雨機率較高，感受陰涼，低溫接近14.15度，中南部則多雲到晴。不過強度要再觀察，確實有轉冷。