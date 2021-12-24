快訊

台中超跑3惡徒遭起訴 還辯「僅是隨便亂打」被求重刑

汪小菲再爆婚內出軌密結新歡！大S回應「都過去了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕節變冷！ 低溫12度逼近強烈大陸冷氣團 跨年再轉冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局課長林秉煜說明耶誕節及跨年天氣。記者曹悅華／攝影
氣象局課長林秉煜說明耶誕節及跨年天氣。記者曹悅華／攝影

明天耶誕節變天有感。中央氣象局說，明天冷空氣南下，加上華南雲雨區東移，下周日、周一全台有雨，高山有降雪機率，下周日晚間到下周一清晨是最冷的時間點，低溫下探12度，等級介於大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間。此外，跨年會再有一波冷空氣下來。

氣象局課長林秉煜說，未來一周天氣明顯變化是在明天到下周二。今天台灣附近水氣偏多，僅花東跟南台灣多雲到晴。白天之後北部、花東都會開始有局部下雨，中部下雨零星，今晚平安夜北部、東半部下雨明顯，晚間東北季風開始增強，尤其明天白天風力明顯變大。

林秉煜說，明天冷空氣逐漸南下，下周日到下周二都是冷空氣影響範圍，加上華南雲雨區東移，下周日、周一下雨明顯，感受上很濕冷。全台有雨。

溫度方面，依照氣象局觀測資料顯示，明天開始是個降溫過程。明天北台灣包含宜蘭高溫18度，中部、花東20到22度，南部23到26度。明天低溫北部和宜蘭15度，中部16度、南部和花蓮18度。

下周日北台灣高溫明顯降低，僅15到16度，中南部和花東17度到21度。最低溫在下周日晚間到下周一清晨，中部以北、宜蘭12到13度，南部和花東14到15度。下周一白天，中部以北跟宜蘭都還滿冷的，高溫僅14到15度，花東和南部18到20度。

林秉煜說，最冷時間是下周日晚間到下周一，北台灣低溫下探12度，苗栗以北、宜蘭空曠地區或是近山區有接近10度低溫機會。下周二後溫度整體回升。

至於下雪狀況，林秉煜說，下周二之前北台灣降雨明顯，尤其北部、宜蘭有較大雨勢，華南雲雨區東移讓中南部也有下雨機會。因此下周日、周一3000公尺以上高山降雪機率高，北台灣因為偏冷，不排除2500公尺以上高山也可能下雪。

針對跨年天氣，林秉煜說，溫度回升會持續到30日，下波會在30日到明年1月1日附近下來，預估是東北季風等級。31日東北風增強，北部、東半部雲量較多，降雨機率較高，感受陰涼，低溫接近14.15度，中南部則多雲到晴。不過強度要再觀察，確實有轉冷。

低溫 宜蘭 冷氣團

延伸閱讀

杜絕尾牙、跨年酒駕　台北市24日起酒駕大執法10天

青少棒／城市盃耶誕節開打 24支本土球隊參賽破紀錄

宜蘭市長任期將屆轉戰縣長大位 江聰淵坦言：不好選

蔡昌憲、瑪麗記者會 LEO王被問王力宏「我只會打哈哈」

相關新聞

2021年是天氣罕見一年 氣象局：明年第一季可能有寒流

中央氣象局今天舉辦年終記者會。氣象局預估，明年第一季主要以受東北季風影響的天氣型態為主，氣溫正常，雨量正常至偏少。仍可能...

冷氣團深夜將襲台！ 賴忠瑋：明起到下周一影響最顯著

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天中部以北地區和東北部雲多有雨，南部晴到多雲，東部則是以多雲為主，溫度和昨天類似，各地...

北斗肉圓喊漲？四大名店保證明年2月以後也凍漲

物價上漲，彰化縣知名的北斗肉圓傳出明年元旦起漲價，「肉圓生」第四代經營者范振森今天表示，在地民眾占北斗肉圓主客群約八成，...

五月天重返高雄！首場明天登場 周邊交管看這裡

五月天重返高雄，將於12月25日、26日、31日及明年1月1日在世運主場館開唱，為維持周邊交通秩序，屆時世運大道雙向管制...

新北歡樂耶誕城近尾聲 周末壓軸活動三箭齊發

新北市歡樂耶誕城即將於1月2日結束，明天25日周六也是耶誕節，新北市府周末兩日將盛大舉辦壓軸3項主題活動，除了販售新北市...

被逼玩交換禮物上班族心累 簡單一招 化悲劇為喜劇

歲末年終，不少職場都會舉辦交換禮物活動，藉此聯誼、增進同事感情，表面上大家都喜歡收禮物，但也不是每個人都樂在其中。越來越多上班族為此感到困擾，為了辦公室和諧，不想參加又不行，成為無形壓力，如何化解窘境？學者用簡單一招，還能化悲劇為喜劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。