NG地瓜立大功！ 憨吉牛後 農科院再推憨吉羊

農科院利用地瓜格外品、飼料碎米，加上麩皮發酵，製成「米甘藷青貯飼料」，在國內肉羊上進行試驗，發現可以取代一到兩成飼料，還能大大縮短肉羊飼養期1到2個月，在飼料價格高漲當下，採取這種飼料養羊，可減少飼養成本上漲的壓力。

農委會科技處委託農科院研究，去年在牛身上進行試驗，發現原本24個月可以屠宰上市的牛，吃了地瓜發酵飼料後，現在20個月就屠宰了，還推出「憨吉牛」品牌，因為油花分布均勻，媲美CHOICE等級以上牛肉，上市後賣到缺貨。

今年，農委會科技處委託農科院執行「微生物工廠之量產製程與應用技術開發平台-副產物高值化」計畫，想把憨吉牛成功經驗，複製到羊身上，在屏東養羊產銷班進行試驗，發現結果同樣很成功。

農科院資深研究員許宗賢表示，羊吃草料與飼料，有些飼主會佐以新鮮牧草，試驗是將飼料的10%至20%，改用地瓜、飼料米、麩皮發酵後的米甘藷青貯料。夏天天氣太熱，羊隻採食量下降，這款地瓜發酵飼料，類似「蜜餞」般，有開脾功能，可提高羊隻的食慾，吃得多、長得大又快。

許宗賢說，經過一年試驗，發現發現縮短了1到2個月飼養期， 假設以肉羊飼養期12月來說，在10至11月齡，就可以達到原本飼養12月齡的體重；加上目前以飼料每公斤14元左右，相對米甘藷青貯料每公斤7元，不但縮短了飼養期，還能減少飼料成本。

國產羊肉「拾貳月」、晶傳有限公司總經理李維勝表示，縮短飼養期，就減少了飼養成本。原本一開始有60多頭羊參加試驗，到後來羊吃得不錯，全場400多頭羊，全數在後期肥育過程中，添加了米甘藷青貯料，不僅肉羊可快速成長，且吃了這種地瓜發酵的飼料，羊油中帶有淡淡的果香，且羊肉吃起來比較甜，未來也可能比照憨吉牛，也推出憨吉羊品牌。