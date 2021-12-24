2021年是天氣罕見一年 氣象局：明年第一季可能有寒流

中央氣象局今天舉辦年終記者會。氣象局預估，明年第一季主要以受東北季風影響的天氣型態為主，氣溫正常，雨量正常至偏少。仍可能有冷氣團或是寒流來襲機會。

氣象局長鄭明典說，今年全球極端事件滿多的，台灣上半年受到嚴重乾旱加上颱風影響，但相對來說比較平靜。

氣象局回顧過去一年，全台年均溫約為攝24.29度，是歷史紀錄中平均氣溫第七高，其中北部氣溫明顯偏暖，例如台北站年均溫約為24.16度，為設站以來第二高溫；雨量方面，5月前偏乾顯著，6月後恢復正常範圍，惟年總雨量呈現中、南部地區為正常至多雨，北部及東部地區為少雨。

氣象預報中心主任呂國臣說，過去一年天氣上是個罕見的一年，經歷了罕見的乾旱，6月梅雨季後，才讓旱象得以解除。此外，今年沒有比較強颱風侵襲台灣，但過門不入的颱風為台灣帶來豐沛雨量，中南部也有災害發生。此外，因為冷氣團也來得早，冷的感覺沒那麼強烈。

呂國臣說，過去一年全球氣溫升高，暖化趨勢顯著，是1880年以來第六高溫，1到11月平均氣溫比百年（1901到2000年）平均14度高0.84度。全台均溫則為史上第七高溫，人工氣象站都在排名前20名，台東以北甚至可以到前15名甚至歷史新高。

呂國臣說，北部均溫來說，多達15站為該站前十名高溫，其中淡水站是設站以來最高溫，台北、新竹則為設站以來次高溫；春季高溫方面，玉山站創下同期最高溫紀錄；至於梅雨季高溫，13平地站均溫為史上第二名，彭佳嶼、蘇澳、竹子湖、淡水及台北站創下該站設站以來同期最高溫。

呂國臣說，全年累積雨量則接近氣候值九成，北部比氣候值低兩到三成，南部高兩到三成。5月底前偏乾顯著，降雨集中在6到10月，主要受梅雨鋒面、低壓帶及颱風外圍環流影響。

颱風部分，呂國臣說，今年是反聖嬰年，特徵就是颱風生成接近台灣附近。以目前22個颱風路徑圖來看，菲律賓東方生成路徑往北邊走，南海則往西邊走，對台灣影響沒有那麼直接。大部分颱風過門不入，僅璨樹颱風比較接近。但因為颱風都在季風槽裡，水氣相對充沛。

展望未來一季，目前中、東太平洋的海溫偏冷，反聖嬰現象持續發展，該反聖嬰強度可能偏弱，但仍有使東北季風增強的機會。

氣象局說，視該局及各國數值模式的預報，研判明年1至3月各地平均氣溫以正常的機率較大，雨量則以正常至偏少為主。