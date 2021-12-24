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五月天重返高雄！首場明天登場 周邊交管看這裡
五月天重返高雄，將於12月25日、26日、31日及明年1月1日在世運主場館開唱，為維持周邊交通秩序，屆時世運大道雙向管制封閉；將有三天下午2時至晚上11時30分進行車輛通行管制；跨年夜則為下午4時至隔日凌晨2時30分管制通行。
楠梓警分局指出，管制期間，左楠、世運路口及左楠、宏毅一路口將配合管制措施，禁止車輛迴轉，且左楠路沿線含世運大道至後昌路，雙向禁止臨時停車，軍校路608巷至世運大道，也於道路中線擺設交通錐，管制禁止車輛迴轉，雙向禁止臨時停車。
考量民眾停車需求，主場館周邊左楠路及軍校路段，除原有機車停車格位可供停放機車外，軍校路段緯六路至緯九路二側，由交通局規畫開放為臨時機車停車場，路人應參照現場引導指示牌停放機車。
警方建議，汽車停車部分則須參照交通局規呼畫的外圍停車場停放，再搭乘捷運或接駁專車抵達會場。
警方提醒，除重要路段增派警力維持現場交通秩序，為確保用路人交通安全，應配合現場員警指揮，並注意相關交通管制措施，盡量搭乘大眾運輸系統，避免散場期間道路壅塞。
另，跨年夜捷運延長營運時間至1月1日凌晨2時；台鐵延長營運至1月1日凌晨2時30分，民眾可多利用接駁車及捷運至台鐵新左營站轉乘。
楠梓分局長陳文耀呼籲，世運主場館鄰近捷運世運站，交通便利，請歌迷多搭乘捷運步行前往，且主辦單位另加開由高鐵、台鐵新左營站至會場接駁車，歡迎多加利用。
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