高山茶都嘉義明開幕 20輛古董車與茶藝術對話下周登場

2021高山茶都嘉義明天上午，在台18線阿里山公路上中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，邀請黃子佼主持，安排與最萌代言「Duma」相見歡，27、28日兩天，現場安排多款賓士經典古董車款較勁比美，經典名片「羅馬假期」中出現的四輪與兩輪經典車罕見同台。

縣府與中埔農會邀請「台灣古董車發展協會」及經典車藏家，情商提供20輛經典古董車，27、28日現場展示，茶文化連結經典復古文化，將帶動老中青車友族群，專程造訪嘉義，掀起古典車旋風。

台灣古董車發展協會創會長曾國棟和理事長張隸鈞，信守回嘉承諾，情商古董車友把最珍愛寶貝開出來，為這場茶與咖啡的博覽會吸引更多愛車、愛茶的中外朋友，讓盛會再添「嘉」話。

內行看門道，下周一收藏家開來的20輛古董車，都大有來頭。經典名片「羅馬假期」中出現的四輪與兩輪經典車罕見同台，Mercedes-BenzW187敞篷車和奧黛麗赫本騎乘的VESPA FARO BASSO一起亮相，讓大家重溫電影情懷；還有一輛寶藍色賓士W112布景外型線條特殊，堪稱歷史活教科書，因為它曾是陳誠前副總統的副元首座車。