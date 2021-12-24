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冷氣團深夜將襲台！ 賴忠瑋：明起到下周一影響最顯著

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天中部以北地區和東北部雲多有雨，南部晴到多雲，東部則是以多雲為主，溫度和昨天類似，各地清晨低溫約17到19度，北部和東北部白天高溫約21到23度、中部和東部23到24度、南部24到和25度。記者林伯東／攝影
今天中部以北地區和東北部雲多有雨，南部晴到多雲，東部則是以多雲為主，溫度和昨天類似，各地清晨低溫約17到19度，北部和東北部白天高溫約21到23度、中部和東部23到24度、南部24到和25度。記者林伯東／攝影

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天中部以北地區和東北部雲多有雨，南部晴到多雲，東部則是以多雲為主，溫度和昨天類似，各地清晨低溫約17到19度，北部和東北部白天高溫約21到23度、中部和東部23到24度、南部24到和25度。

賴忠瑋說，要特別注意的是，今天晚上到深夜就會開始受到冷氣團前緣的影響，溫度將開始明顯下降，風速也會明顯增強，尤其沿海地區，今晚耶誕夜若有活動到持續到較晚時間，要多帶件保暖衣物。

「這波冷氣團將為台灣帶來較濕冷的天氣」，賴忠瑋說，預計影響時間會持續到下周一，強度也有機會達到強烈大陸冷氣團，即台北市平地的低溫有可能降到12度以下。

他表示，今晚冷氣團開始抵達台灣，明後兩天到下周一則是影響最顯著的時候，明天開始降溫，周日晚上到下周一清晨溫度會降到谷底，預計中部以北和東北部的低溫將下探12至13度，南部和東部則會降到14到16度。

下周二冷空氣減弱後，溫度將緩慢回升，不過各地清晨還是偏涼偏冷，日夜溫差大。

不過，賴忠瑋說，很快下周五的跨年夜，將會再有一波冷空氣南下影響台灣，強度也是有機會達冷氣團或大陸冷氣團的等級，不過因為還有一段時間，可能還有變化。

天氣方面，這波冷氣團將伴隨水氣，明後兩天主要容易下雨的地區在北部和東部，中南部較不受到影響。

不過，他表示，下周一水氣將明顯增加，預計全台灣都有降雨的機會，加上溫度在下周一探底，預計高山地區將有機會出現雨雪天氣，也要特別注意路面結冰。

下周二水氣減少，除了北部、東北部和東部雲量還是偏多之外，中南部可以見到陽光。

至於跨年夜的天氣，賴忠瑋說，主要受到下一波冷空氣南下影響、東北風增強，迎風面的北部和東北部會以多雲偶雨的天氣為主，未來幾天要持續觀察其變化。

冷氣團 低溫

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