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新北歡樂耶誕城近尾聲 周末壓軸活動三箭齊發

聯合報 / 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
2021新北市歡樂耶誕城即將於明年1月2日結束。圖／新北市觀旅局提供
2021新北市歡樂耶誕城即將於明年1月2日結束。圖／新北市觀旅局提供

新北市歡樂耶誕城即將於1月2日結束，明天25日周六也是耶誕節，新北市府周末兩日將盛大舉辦壓軸3項主題活動，除了販售新北市各項名產，周末並配合彰化縣促銷農、魚貨，還有2手商品販售、寵物音樂派對，為2021新北市歡樂耶誕城留下令市民難忘的美好回憶。

明起連兩天，新北市歡樂耶誕城將舉辦「毛寶貝幸福耶誕趴」、「耶誕環保挖寶趣」、「耶誕市集」3項主題活動，其中動保處主辦的「毛寶貝幸福耶誕趴」於明天下午2時在板橋站前廣場舉辦，活動將結合耶誕節氣氛辦理草地音樂會，讓飼主帶著家中寵物一同參與，現場並有警犬隊及訓犬表演，還有米可白及伊林模特兒演出。

同時間，新北市民廣場則有環保局主辦「耶誕環保挖寶趣」，活動設置新北各區清潔隊等48個攤位，推廣循環資源落實愛物惜物，延續東奧及全運會精神，募集各項運動二手好物，讓二手物品在跳蚤市場重獲新生。活動並穿插MOMO帶動唱、魔術、雜耍等各項互動遊戲。

26號周日經發局的重頭戲「耶誕市集」，則是聚集各項新北商品，包括石碇麥芽膏、坪林好禮、金山地瓜、烏來農產、菁桐烏克麗麗及新北庇護工場等。另外卡滋爆米花、阮的肉干、玉美人、台灣不二衛生套等新北觀光工廠也加入設攤。攤位還有來自中台灣的彰化農會、彰化青農、彰化漁產，新北市府大廳也展示彰化耶誕百果樹及農遊地圖書，讓新北民眾品嘗外地美味。

而「耶誕市集」除了可吃可買，活動消費千元可兌換滿額禮，除了百元抵用券、DIY體驗，最大獎更可抽IPAD。現場並安排百元福袋、加1元多1件及各式表演，周末民眾可到新北市民廣場一遊，除了買足所需商品，還能順道瀏覽即將結束的樂高主題耶誕城。

新北市觀旅局表示，民眾在耶誕城活動場域內找到「新北旅客－耶誕送禮啦 QRcode」掃描，依訊息完成遊戲步驟，有機會抽中5000元、樂高周邊、超商禮金、或現場兌換「小客周邊小物」等，活動詳情可洽新北市觀旅局官方臉書「新北旅客」。

新北市民廣場日前舉辦假日市集活動吸引大批人潮。圖／新北市觀旅局提供
新北市民廣場日前舉辦假日市集活動吸引大批人潮。圖／新北市觀旅局提供
新北市民廣場日前舉辦假日市集活動吸引大批人潮。圖／新北市觀旅局提供
新北市民廣場日前舉辦假日市集活動吸引大批人潮。圖／新北市觀旅局提供
新北市民廣場日前舉辦假日市集活動吸引大批人潮。圖／新北市觀旅局提供
新北市民廣場日前舉辦假日市集活動吸引大批人潮。圖／新北市觀旅局提供
2021新北市歡樂耶誕城即將於明年1月2日結束。圖／新北市觀旅局提供
2021新北市歡樂耶誕城即將於明年1月2日結束。圖／新北市觀旅局提供

歡樂耶誕城

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