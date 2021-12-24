西部7縣市濃霧籠罩 彭啟明：高雄空汙、雲嘉南霧霾混和

濃霧籠罩！中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，桃園、新竹、台中、雲林及嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天是天氣現象的水氣，不是空氣汙染的霾。中北部是顯著天氣現象的霧，不過高雄附近還是霾，仍有空氣汙染，雲嘉南是霧和霾混和。

彭啟明說，不是能見度不好就是空氣汙染，可以觀察天氣現象，水氣多寡可以看出來差別。

氣象局說，今天水氣稍微增多，除了基隆北海岸仍是容易下雨的地方外，北部及東半部地區降雨機率會比今天來得高，另外中部地區及南部山區也還是有些零星降雨，其他地區雲量偏多；溫度方面，各地清晨低溫約17到20度，白天北台灣高溫在21度上下，其他地方約25到29度。

東北風明顯增強，今晚起台南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動、海上作業注意安全。