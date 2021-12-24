快訊

獄中身體情況不佳 韓聯社：南韓總統文在寅將特赦前總統朴槿惠

明天氣溫驟降低溫下探11度！吳德榮：愈晚愈濕冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西部7縣市濃霧籠罩 彭啟明：高雄空汙、雲嘉南霧霾混和

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天天氣預報。圖／氣象局提供
今天天氣預報。圖／氣象局提供

濃霧籠罩！中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，桃園、新竹、台中、雲林及嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天是天氣現象的水氣，不是空氣汙染的霾。中北部是顯著天氣現象的霧，不過高雄附近還是霾，仍有空氣汙染，雲嘉南是霧和霾混和。

彭啟明說，不是能見度不好就是空氣汙染，可以觀察天氣現象，水氣多寡可以看出來差別。

氣象局說，今天水氣稍微增多，除了基隆北海岸仍是容易下雨的地方外，北部及東半部地區降雨機率會比今天來得高，另外中部地區及南部山區也還是有些零星降雨，其他地區雲量偏多；溫度方面，各地清晨低溫約17到20度，白天北台灣高溫在21度上下，其他地方約25到29度。

東北風明顯增強，今晚起台南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動、海上作業注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件良好；高屏地區位於下風處，擴散條件差，汙染物較易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，桃園、新竹、台中、雲林及嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，桃園、新竹、台中、雲林及嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低。圖／取自氣象局網站

彭啟明 空氣汙染

延伸閱讀

周六起氣溫顯著下滑 預計周日到下周一最冷

又有冷高壓南下 氣象專家曝入冬最冷時間點來了

冷空氣報到氣溫開始溜滑梯 彭啟明：此波明最冷低溫現12度

深夜開始鋒面到！ 彭啟明：轉溼冷陰雨 周一溫度大跌

相關新聞

就醫照多少輻射 即起健保行動快易通App可查

因應醫療需求接受放射線檢查，民眾從未能得知自己暴露的輻射劑量有多少。衛福部健保署宣布，即起自「全民健保行動快易通」Ａｐｐ...

轉濕冷 周六氣溫溜滑梯

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，周六開始氣溫就會顯著降溫，從北到南逐步的溫度下滑，預計下周日到...

注意！明年1月3日前未補繳汽燃費 最高開罰3000元

今年度汽、機車燃料使用費開徵期已過。交通部公路總局說，針對逾期未繳納車主，已寄出84萬9649張催繳通知書，補繳期限至明...

各地25日起轉濕冷 高山27日飄雪機會最大

氣象局今天表示，25日起冷空氣及華南雲雨區東移，各地轉濕冷，27、28日清晨最低溫約攝氏12至13度；因水氣及溫度能配合...

西部7縣市濃霧籠罩 彭啟明：高雄空汙、雲嘉南霧霾混和

濃霧籠罩！中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，桃園、新竹、台中、雲林及嘉義已出現能見度不足...

【幽靈車位／上】砸錢買車位卻違法遭塗銷 業界：中古屋未爆彈還很多

房地產交易熱絡，精華地段不僅預售屋大賣，連中古屋交易也不遑多讓，然而購買中古屋卻有一個致命陷阱，就是停車位，新北一名婦人斥資2000萬元買了永和一處房產與地下室停車位，沒想到2年後，停車位被市府工務局查報認定是違法車位，必須塗銷否則開罰，婦人為此控告原屋主詐欺並求償，官司卻屢打屢敗，專家說，早年的停車位確實潛藏危機，如果買賣契約與不動產說明書沒有看清楚，一旦簽了下去那就完了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。