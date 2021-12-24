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明天氣溫驟降低溫下探11度！吳德榮：愈晚愈濕冷

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明天氣溫驟降低溫下探11度！吳德榮：愈晚愈濕冷

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天白天北部微涼、南部微熱。記者林伯東／攝影
今天白天北部微涼、南部微熱。記者林伯東／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，其他地區多雲時晴。白天北部微涼、南部微熱。北部17至23度，中部17至28度，南部18至29度，東部15至27度。今晚起東北季風增強，北台灣轉雨、氣溫漸降。

他說，明天至下周二晨受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨。明天氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台灣平地最低溫約可降至11度；周氣溫續降，周日晚、下周一晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。

周日起南海水氣移入、各地雲量漸增，周日晚至下周一中南部亦轉濕冷有雨。明天起各地皆應注意氣溫變化，添衣保暖

下周二白天至周三冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；大台北、東半部仍有局部雨，北台灣濕涼，中南部好轉。

他說，這波冷空氣的強度，各國模式模擬仍以符合大陸冷氣團的機率為最高；但因南海水氣移入，以致不只迎風面，周日晚起至下周一全台皆很濕冷，應注意保暖，不可輕忽。

他說，3000公尺以上高山如合歡、雪山，也因水氣移入，周日晚至下周一降雪條件極佳；至於大約在2000公尺高度如太平山，則因氣溫不夠低，降雪條件不足，能觀察到霧淞、冰霰，都不太容易了。

保暖 南海 降雪

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