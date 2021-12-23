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遠東SOGO歲末公益 歷年為2.7萬好小孩圓夢

聯合報 / 記者江佩君／即時報導

遠東SOGO百貨歲末發揮「關懷平台力」，與太平洋崇光社會福利基金會及七大社福機構，推出行善30年的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」圓夢公益活動，邀請全台1,226位弱勢孩童在耶誕卡上許願，展示在全台遠東SOGO百貨，開放社會大眾為孩子們圓夢，讓家扶基金會、陽光基金會、罕見疾病基金會、羅慧夫顱顏基金會、基督教芥菜種會、婦女救援社會福利事業基金會、台南大學附屬啟聰學校等機構位於全台的弱勢兒童，都能得到一份禮物，度過溫馨耶誕佳節。

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，今年疫情升溫，許多弱勢家庭面臨更嚴峻的經濟困境，像是婦女救援基金會的「小寧」因為家裡收入不穩定，很少開口要爸媽買衣服，這次許願獲得保暖外套；罕見疾病基金會的「小蓉」，因疾病常骨折，許願有台鬆餅機，可以和家人共享香濃鬆餅，減輕疾病帶來的疼痛；陽光基金會的「欣欣」，許願果汁調理機，可以為口腔癌父親預備全流質食物。這些都是台灣社會角落的故事，讓遠東SOGO攜手社會大眾，傳遞關愛和溫暖給弱勢家庭。

每一年歲末「SO GOOD好小孩的耶誕心願」都為上千位、平常甚少獲得禮物的弱勢兒童圓夢，在社會大眾及遠東SOGO長年培養的公益客層的協助下，每年都能成功募得100%的禮物，歷年累計滿足了2.7萬人次弱勢兒童的心願。黃晴雯指出，今年儘管經歷一整年的經濟與疫情考驗，多數民眾仍舊懷抱希望與愛，為弱勢兒童盡一份心力。

「SO GOOD好小孩的耶誕心願」每一張卡片上都有專業社工的認可，描述了孩童的家境或求學狀況，讓熱心的民眾可以對這些小朋友有更多的瞭解，以便挑選適合的禮物。孩子們的需求多為：生活用品、文具、服飾、運動用品、玩具、書籍、食品等。每一年幾乎有一半以上的認領者曾參與一次以上，代表SOGO有一群穩定而年輕的公益客層。而「SO GOOD好小孩的耶誕心願」搭建公益平台，拉起M型化社會對話的理念，也讓遠東SOGO百貨獲得「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards）「社會公益發展獎」肯定。

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯。圖／SOGO提供
遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯。圖／SOGO提供

SOGO 罕見疾病 疫情

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