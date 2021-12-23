「郵輪環島」回來了！探索夢號預計12月31日重啟航線

星夢郵輪宣布，「探索夢號」將打破自今年5月預防性停航至今的停擺期，於12月31日重新恢復台灣基隆母港航線的營運，分別展開兩晚及三晚的「郵輪環島遊」，帶領台灣旅客經海路暢遊花蓮、安平及高雄三大熱門景點。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，我們很高興宣布星夢郵輪預計將於12月31日重啟台灣的郵輪母港航線，為本地居民帶來期待已久的「郵輪環島遊」假期。「自從我們在5月預防性停航以來，星夢郵輪一直與主管機關保持緊密合作，積極籌備在最安全的情況下重新啟動郵輪旅遊；與此同時，我們更重新審視郵輪的衛生安全細則，以確保為旅客和船員打造最安心安全的海上假期」。

作為第一家在台灣、新加坡及香港復航的郵輪公司，朱福明指出，「探索夢號」自去年7月復航，一直保持零確診的紀錄，足證集團的防控措施和機制行之有效，能為民眾帶來真正有信心保證的旅遊選擇。

「探索夢號」自2020年7月復航至2021年5月在台營運期間，已經為超過90,000名旅客帶來環島及跳島郵輪假期，輕鬆暢遊台灣本島及離島的熱門旅遊景點。

除了備受台灣民眾歡迎的本島和跳島目的地外，「探索夢號」也匯集多項娛樂及休閒設施，包括VR探索館、星座劇院、棕櫚閣、羅馬泳池、健身中心、水療中心和美髮沙龍等，船上也提供豐富多元的海上餐飲選擇，包括「海鮮燒烤餐廳」、「義大利披薩餐廳」和「海馬日本料理、壽司及鐵板燒」等，在船上有如一場美妙的出國體驗。

「探索夢號」也有星夢首創、獨特「船中豪華船」概念打造的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，超過40間寬敞的皇宮套房、歐式管家服務、獨享且尊尚的餐飲體驗和獨家活動，成為高端旅客最喜愛的旅行選擇。

星夢遊輪指出，在重啟台灣母港航線之前，將按照主管機關最新頒布的標準，全面審視及優化「探索夢號」的防控細則，並制定更嚴謹的衛生安全措施。根據最新實施的防控細則，除了個別年齡人士之外，所有旅客必須於行前至少14天完成有關當局認可的新冠疫苗接種；所有年齡的旅客也必須在登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測(PCR)的陰性結果等。

「探索夢號」重新復航初期，載客量也將調低。朱福明表示，「我們非常期待再次歡迎台灣的民眾登上『探索夢號』，與星夢郵輪一起再度揚帆起航，展開真正安心安全、渴望已久的郵輪旅程。」