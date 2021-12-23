注意！明年1月3日前未補繳汽燃費 最高開罰3000元

今年度汽、機車燃料使用費開徵期已過。交通部公路總局說，針對逾期未繳納車主，已寄出84萬9649張催繳通知書，補繳期限至明年1月3日止，逾期未繳可依法開罰300至3000元。

公路總局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納車主，公路總局所屬監理機關以雙掛號寄出催繳通知書，補繳期限至明年1月3日止，仍逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰外，所欠費額後續將移送強制執行。

公路總局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付及蝦皮等APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。

公路總局說，若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路總局特別呼籲，仍未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，相關申請書表可於公路總局網站下載。