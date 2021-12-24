亮點旅店有感餐酒館 嘉義正「港」美食

寶島美食多，各地都不同。說到嘉義，你會想到什麼？如果只說得出雞肉飯和砂鍋魚頭，那你可得快來嘉義一遊！鄰近嘉義火車站的亮點旅店，自鉅陞國際開發以上櫃建商之姿接手後，率先將「有感建築」品牌理念導入，除了透過體貼用心的設計與服務，提供消費者最「有感」的住宿體驗，美食的部分也有感進化。旅店內三間各有特色的餐廳，提供道地及創意並陳的美食，讓你用味覺感受嘉義的魅力!旅店餐廳不只滿足旅客舌尖上的美味，更提供了當地老饕品嚐美食的首選，而「有感港點餐酒館」及「共感鍋品」更是在地聚餐宴客好所在，晚上的「亮點酒吧」是友人品酒談心最佳選擇。

嘉義亮點旅店設有正宗道地的餐廳，不僅提供旅客滿足口蕾外，當地人聚餐宴客的好地方。 圖／鉅陞嘉義亮點旅店 提供

有感港點餐酒館 經典粵菜 現做港點 滿足有感

嘉義不只觀光資源豐富，也以美食之都的形象深植人心，各式小吃都有，卻少有港式餐廳，亮點旅店特別開設「有感港點餐酒館」，填補此口味上的空缺。聘請資歷超過25年、曾服務於五星飯店的兩位師傅，掌管港式熱炒及點心，在嘉義便能品嘗五星級的道地港式料理。

擁有香酥脆口感，鹹香辣勁道、鮮味十足的功夫「避風塘」菜式，以及耗時費工的廣式烤鴨，是正宗粵菜不可或缺的菜餚，也是有感港點餐酒館的招牌菜；港點則以蒸籠點心為主軸，使用新鮮食材全手工製作的正宗港式點心，吃得巧也吃得好，尤其內餡比例為師傅密藏特調的燒賣，在口感及紮實度上與眾不同，一入口便十分有感。來到這裡，不可不嘗師傅特別為亮點旅店設計的創意菜餚「雞肉飯煲飯」，結合嘉義雞肉飯的口味及港式煲飯做法，在傳統美食中吃出令人眼睛一亮的新滋味。

由五星飯店師傅掌管港式熱炒及點心，在嘉義便能品嘗五星級的道地港式料理。 圖／鉅陞嘉義亮點旅店 提供

亮點酒吧 以茶入酒 嘉義市中心微醺有感

作為阿里山腳下的古城，嘉義的商業氣息並不濃厚，多數商家八九點便熄燈，到嘉義旅遊或洽公，夜晚在市中心想找地方放鬆喝個小酒，歡迎來「亮點酒吧」喝一杯！晚上九點後，有感港點餐酒館立刻變身為酒吧，為嘉義的夜生活增添新選擇。擁有近20年經驗，曾旅居北京、新加坡的調酒師，以阿里山的特色茶元素創造出具有嘉義在地滋味的亮點特調，現在住宿還免費贈送一杯調酒。

新加坡調酒師，以阿里山的特色茶元素創造出具有嘉義在地滋味的亮點特調。 圖／鉅陞嘉義亮點旅店 提供

超大遊戲區 安全又隱密 親子餐廳 開心有感

身為近期台灣最「HOT」的親子飯店，亮點旅店深知爸媽的需求，不僅精心設計七種獨特「親子主題房型」，更打造全新兒童遊戲空間，讓孩子可以一站玩到底，在安全的獨立空間裡盡情放電。吸睛的大溜滑梯和球池、投影互動、遊戲機台以及多種益智玩具，動靜皆宜的遊戲空間除了可供住宿旅客使用，同時也屬於親子餐廳的場域。

亮點旅店內的親子餐廳提供輕食為主，旁邊設有遊戲區孩子能盡情玩樂，大人可悠閒在此享受早午餐、下午茶，才能讓旅程真正達到親子同樂。 圖／鉅陞嘉義亮點旅店 提供

不管你是商務洽公或旅人，情侶或親子檔，快安排嘉義之行，帶著一家大小來「體驗有感、探索亮點」吧！而在地饕客更不能錯過，搶先體驗。