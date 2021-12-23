全聯佩樺基金會支援聖誕禮物 福利熊伴偏鄉童過聖誕節

收到聖誕禮物是許多孩童在12月最期待的事情之一！今年聖誕節前夕，全聯佩樺圓夢社會福利基金會邀請全聯超人氣吉祥物福利熊一起送愛到花蓮縣西富國小和明利國小，活動當天由全聯企業志工全程陪伴學生，一起製作好玩又有趣的「吸管機器人」，同時也募集社會大眾的愛心，請孩童事先寫下心願禮物，邀請社會大眾及全聯同仁認領，全聯更加碼分享健康美味點心，一同支援愛的聖誕禮物，希望透過集結社會大眾的力量，傳遞加倍幸福給偏鄉孩童，成為他們最溫暖的小太陽。

這次合作「聖誕禮物募集活動」的花蓮縣光復鄉西富國小和萬榮鄉明利國小地處偏遠，位於花東縱谷間，由於當地資源相對缺乏，有超過五成的學生家庭環境為經濟弱勢、單親、隔代教養家庭，孩童於學習路途上常遇阻礙與困難。孩子們親手寫下對聖誕禮物的期許和想像，「我的聖誕願望是擁有鯊魚抱枕，因為我想要一個娃娃跟我一起玩…」、「希望我能擁有一台腳踏車，這樣我讀國中就能自己騎車上學…」，每一個聖誕心願，看似日常生活中簡單可得的物品，就是他們最真實平凡的願望。

每個聖誕心願背後都有不一樣的故事，而禮物對於偏鄉孩童的意義也不僅只是一個興趣或玩具，而是開啟孩子夢想的鑰匙、翻轉他們對生活的想像。全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇表示，全聯邀請社會大眾募集聖誕禮物，聯手幫助偏鄉孩童圓夢，期待未來大家能持續關注偏鄉兒少議題。