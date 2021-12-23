台鐵全新自強號首航紀念套票 12月26日這2站限量發售

全台高收入一族都在哪？ 在這個物價快速通膨，什麼都漲只有薪水凍漲的年代，大家最希望的就是可以有一份收入不錯，人人稱羨的好工作。不過，根據主計總處110年公布的全台受僱勞工8月平均薪資，可是高達4.3

2021-12-23 15:55