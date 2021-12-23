快訊

四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

台鐵全新自強號首航紀念套票 12月26日這2站限量發售

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局「EMU3000型首航活動」紀念套票，12月26日台北站、台東站同步發售。圖／台鐵提供
台鐵局「EMU3000型首航活動」紀念套票，12月26日台北站、台東站同步發售。圖／台鐵提供

全新自強號、EMU3000型城際列車於12月26日台東站首航。台鐵局說，為慶祝首航列車開行，於台北站及台東站限量發售紀念套票各500套，每套售價250元整，售完為止。

台鐵說，EMU3000型城際列車以「Silent Flow靜謐的移動」為設計概念，極簡的塗裝更顯曼妙的流線，紀念套票亦呈現出寧靜的美感，內含「台北站、台中站、高雄站、宜蘭站、花蓮站、台東站」名片式月台票各一張，極具收藏價值。

紀念套票發售資訊如下：

一、 發售時間：110年12月26日（日）上午8時整。

二、 發售地點：

1. 台北站：1樓服務中心前，上午9時以後如未發售完畢，移至12號窗口發售。

2. 台東站：旅遊服務中心前。

三、 購買套數限制：每人限購2套，依序發售，不提供選號。

台東 台鐵

延伸閱讀

台鐵EMU3000型首航紀念套票 26日台北、台東站同步發售

台鐵春節疏運 東西部幹線29、30日開賣

台鐵春節全線加開309班次 29日0時起開放東部幹線訂票

台鐵自強號抵南澳車廂未開 10旅客被迫花蓮折返

相關新聞

元旦連假首日 公路總局：蘇花路廊將湧南下車潮

公路總局今天表示，花東地區為旅遊熱門景點，元旦連假首日（12月31日）蘇花路廊預估湧現南下車流，北上高峰將出現於收假日（...

台鐵全新自強號首航紀念套票 12月26日這2站限量發售

全新自強號、EMU3000型城際列車於12月26日台東站首航。台鐵局說，為慶祝首航列車開行，於台北站及台東站限量發售紀念...

大學生「抽電子菸1年」狂咳血 照X光揭肺部狀況嚇壞他

電子菸對健康的影響不容忽視！桃園市1名男大學生吸食電子菸1年，不僅食慾不振，更出現咳血、呼吸困難等不適症狀，到醫院檢診才發現原來肺部已嚴重損傷，須立即住院治療。知道身體出現嚴重毛病後，男生嚇得表示出院首件事就是要戒菸，遠離菸害。

好想搬去住當有錢人！全台最富裕10縣市揭曉 第1名人卻變少

全台高收入一族都在哪？ 在這個物價快速通膨，什麼都漲只有薪水凍漲的年代，大家最希望的就是可以有一份收入不錯，人人稱羨的好工作。不過，根據主計總處110年公布的全台受僱勞工8月平均薪資，可是高達4.3

藤枝年底調適性開園 每日500人名額27日起開放預約

林務局屏東林區管理處今天公告，高雄市桃源區藤枝森林遊樂區預計本月31日起將重新開園，遊客維持每日500人，需事先預約、步...

2022綠島限定！ 全球唯一海底跨年 海陸同步倒數

綠島鄉公所舉辦海陸聯合跨年活動31日晚間將於石朗潛水區登場，有別開生面的海底倒數跨年搭配歌手演唱，帶給民眾不一樣的跨年驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。