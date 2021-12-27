用太陽能釀出的好醬油 萬家香與「500盤」邀您煮出心中那一盤

歲末年終時節，由《500輯》主辦的一份台灣人觀點美食評鑑公佈結果，集結50位評審過去一年最喜歡的10道菜匯聚成「500盤」。台菜和中菜在本次評鑑大放異彩，長期供應醬油給各大餐廳的「萬家香」感到與有榮焉之餘，也邀請大家回想記憶中印象最深刻的一道菜，在年菜餐桌上重現難忘美味。

萬家香薄鹽黑豆醬油 成分Clean 製造過程更Clean好的料理用心之外更需要好醬油來提味，近年隨著國人健康意識抬頭，對於食材的要求也不斷提升。萬家香薄鹽黑豆醬油嚴選優質黑豆精心釀製，成分單純，堅守四大原則八大不添加規範，取得慈悅雙潔淨標章Clean Label。萬家香是全台第一家使用純淨能源Clean Energy－太陽能發電的大型釀造廠，低汙染、低耗能、低事業廢棄物，堅持做好環境保護，好山好水才能釀出好醬油。

使用太陽能發電的萬家香農科廠。 圖／萬家香提供

不添加鉀鹽 以味醂取代蔗糖萬家香薄鹽黑豆醬油不添加鉀鹽，以優異釀造技術降低鹽度，較市售薄鹽醬油降低20%鹽度。同時不因為降低鹽度而妥協美味程度，採用純米釀造的味醂讓醬油更加甘美，以味醂的「甘味」補足「鹹味」讓口感更豐富，天然琥珀色清透亮麗適合各式料理。

萬家香薄鹽黑豆醬油天然琥珀色清透亮麗。 圖／萬家香提供

定期通過國際SGS檢驗 吃得更安心醬油是多種料理重要的風味來源，好的醬油不僅決定了料理口味更攸關全家人的健康。萬家香一向以高標準要求自我，技術上不斷自我突破之外更透過國際檢驗機構來把關，獲得FSSC 22000、ISO 2200及HACCP三重認證，讓全家人吃得更安心。

萬家香定期通過SGS檢驗，品質有保證。 圖／萬家香提供

找出屬於自己家的餐桌風景今年500盤讓我們看到台灣多元豐富的飲食文化特質，評審也分享了許多餐盤與人之間的故事，所謂美食回歸到原點就是一種「家的幸福感」，即將到來的春節更是辛苦了一整年後全家歡聚一堂的重要時刻，希望大家都能找出屬於自己記憶中的那一盤，和家人一起在餐桌上分享。

萬家香薄鹽黑豆醬油甘甜美味，完美襯托食材真實滋味。

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