用太陽能釀出的好醬油 萬家香與「500盤」邀您煮出心中那一盤

文 / 萬家香提供

歲末年終時節，由《500輯》主辦的一份台灣人觀點美食評鑑公佈結果，集結50位評審過去一年最喜歡的10道菜匯聚成「500盤」。台菜和中菜在本次評鑑大放異彩，長期供應醬油給各大餐廳的「萬家香」感到與有榮焉之餘，也邀請大家回想記憶中印象最深刻的一道菜，在年菜餐桌上重現難忘美味。

萬家香薄鹽黑豆醬油　成分Clean　製造過程更Clean
好的料理用心之外更需要好醬油來提味，近年隨著國人健康意識抬頭，對於食材的要求也不斷提升。萬家香薄鹽黑豆醬油嚴選優質黑豆精心釀製，成分單純，堅守四大原則八大不添加規範，取得慈悅雙潔淨標章Clean Label。萬家香是全台第一家使用純淨能源Clean Energy－太陽能發電的大型釀造廠，低汙染、低耗能、低事業廢棄物，堅持做好環境保護，好山好水才能釀出好醬油。

使用太陽能發電的萬家香農科廠。 圖／萬家香提供
使用太陽能發電的萬家香農科廠。 圖／萬家香提供

不添加鉀鹽　以味醂取代蔗糖
萬家香薄鹽黑豆醬油不添加鉀鹽，以優異釀造技術降低鹽度，較市售薄鹽醬油降低20%鹽度。同時不因為降低鹽度而妥協美味程度，採用純米釀造的味醂讓醬油更加甘美，以味醂的「甘味」補足「鹹味」讓口感更豐富，天然琥珀色清透亮麗適合各式料理。

萬家香薄鹽黑豆醬油天然琥珀色清透亮麗。 圖／萬家香提供
萬家香薄鹽黑豆醬油天然琥珀色清透亮麗。 圖／萬家香提供

定期通過國際SGS檢驗　吃得更安心
醬油是多種料理重要的風味來源，好的醬油不僅決定了料理口味更攸關全家人的健康。萬家香一向以高標準要求自我，技術上不斷自我突破之外更透過國際檢驗機構來把關，獲得FSSC 22000、ISO 2200及HACCP三重認證，讓全家人吃得更安心。

萬家香定期通過SGS檢驗，品質有保證。 圖／萬家香提供
萬家香定期通過SGS檢驗，品質有保證。 圖／萬家香提供

找出屬於自己家的餐桌風景
今年500盤讓我們看到台灣多元豐富的飲食文化特質，評審也分享了許多餐盤與人之間的故事，所謂美食回歸到原點就是一種「家的幸福感」，即將到來的春節更是辛苦了一整年後全家歡聚一堂的重要時刻，希望大家都能找出屬於自己記憶中的那一盤，和家人一起在餐桌上分享。

萬家香薄鹽黑豆醬油甘甜美味，完美襯托食材真實滋味。
萬家香薄鹽黑豆醬油甘甜美味，完美襯托食材真實滋味。

萬家香薄鹽黑豆醬油：
電腦版 https://pse.is/3tp5lh
手機版 https://momo.dm/IazfQJ

相關新聞

今明恐摜破10度 高山雪花飄

氣象局說，今明兩天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，苗栗以北最低溫估不到十度，基隆北海岸、大台北山區及東北部可能有局部較...

台鐵EMU3000首航 騰雲座艙最吸睛

行政院長蘇貞昌昨與交通部長王國材、台東縣長饒慶鈴搭乘台鐵EMU3000新城際列車首航，蘇從台東搭到關山站，還特別在商務車...

一張圖看天氣！下周變天「三部曲」 跨年元旦冷颼颼

中央氣象局預報，未來一周天氣呈現「三部曲」，先濕冷、再回溫，跨年又有東北季風報到，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動...

為黑客松頒獎 蔡英文總統：政府民間攜手打造堅韌之島

蔡英文總統今天為2021總統盃黑客松頒獎。蔡總統表示，面對當今全球的議題和挑戰，政府會持續和民間攜手合作，透過創新科技，...

少子化 科大恐掀「降格」潮

教育部一九九五年起鼓勵技職專科學校先升格技術學院，再拚改名科技大學，如今逾七成專校都已升格成科大。但受少子化影響，北部某...

大學生另類打工 攝影換宿、墓仔埔除草也敢去

大學生愛打工，但類型卻因地制宜，屏東科技大學學生發起「屏東學生除草聯盟」，不只到果園、庭園除草，連墓仔埔也敢去。雖然是體力活，卻是踏入社會前難得的歷練。高雄市則有大學生以攝影換宿、房務換宿，重點也是體驗人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。