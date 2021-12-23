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海科館32.8公尺錢鰻溜滑梯4秒鐘到出口 試營運免費玩

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆海科館主題館從5樓蜿蜒垂降到2樓的錢鰻螺旋溜滑梯，24日起試營運，明年1月6日前填寫問券即可免費體驗1次。圖／海科館提供
基隆海科館主題館從5樓蜿蜒垂降到2樓的錢鰻螺旋溜滑梯，24日起試營運，明年1月6日前填寫問券即可免費體驗1次。圖／海科館提供

基隆市國立海洋科技博物館迎接耶誕假期，25、26日周休假日除辦應景活動，另推出海科購票滿500元贈送千元優惠護照。主題館從5樓蜿蜒垂降到2樓的錢鰻螺旋溜滑梯，24日起試營運，滑完全程僅需4秒鐘。明年1月6日前，民眾只要填寫問卷即可免費體驗1次，未來再改成入館遊客體驗價50元。

海科館表示，「樂來海科」活動即將陸續登場，25日上午11點「聖誕音樂派對」，邀請基隆市仁愛、暖西、建德和尚仁國小等學校弦樂團，帶來一系列好聽的樂曲。下午3點則有台北室內50合唱團，演唱耶誕歌曲等經典合唱曲。

26日舉辦的「聖誕樹耳環架手作體驗」、「聖誕花環圈麵包手作體驗」DIY手作課程，邀請老師指導學員創作屬於自己喜愛的聖誕花園，共享共創的聖誕禮物。手作課程吸引民眾熱烈報名，海科館加開「聖誕樹耳環架手作體驗」場次，有意參加者可上網報名（https://www.accupass.com/event/2112010232117183479610）

海科館館長陳素芬表示，配合耶誕節慶，海科館館區北寧路邊與海科館大門入口處已布置耶誕彩燈，供民眾拍照與欣賞，大門在明年元宵節前延長到晚上8點才關門，讓民眾可以欣賞海科夜晚的美麗。

陳素芬說，海科館除了有值得參觀學習與互動體驗的展館，也希望藉由場域空間規畫，假日安排優秀團隊表演，提供民眾欣賞優質演出的機會。

遊客期待已久的海洋立體螺旋溜滑梯，全長32.8公尺，垂直高度11.5公尺，24日起到明年1月6日試營運。螺旋溜滑梯搭配海洋生物手工彩繪圖案，號稱全世界第一座錢饅溜滑梯。

基隆海科館館區北寧路邊與海科館大門入口處布置耶誕彩燈，提供民眾拍照與欣賞。圖／海科館提供
基隆海科館館區北寧路邊與海科館大門入口處布置耶誕彩燈，提供民眾拍照與欣賞。圖／海科館提供
基隆海科館館區北寧路邊與海科館大門入口處布置耶誕彩燈，提供民眾拍照與欣賞。圖／海科館提供
基隆海科館館區北寧路邊與海科館大門入口處布置耶誕彩燈，提供民眾拍照與欣賞。圖／海科館提供
基隆海科館主題館從5樓蜿蜒垂降到2樓的錢鰻螺旋溜滑梯，24日起試營運，明年1月6日前填寫問券即可免費體驗1次。圖／海科館提供
基隆海科館主題館從5樓蜿蜒垂降到2樓的錢鰻螺旋溜滑梯，24日起試營運，明年1月6日前填寫問券即可免費體驗1次。圖／海科館提供

海科館 溜滑梯 基隆

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