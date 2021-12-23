LDCT找到肺部毛玻璃＝罹癌？馬偕引導航手術增確診率

肺癌高居十大癌症死因首位十多年，但因初期並無明顯症狀，往往透過X光發現時腫瘤都已超過1公分，且有轉移風險 因此不少人開始仰賴「低劑量電腦斷層」（LDCT），盼能及早發現、治療。但LDCT雖然更容易發現於1公分的早期肺癌，但高偽陽性也容易導致病人面臨無謂的風險，因此馬偕醫院利用肺結節無創導航手術提高確診率，從原先僅三成的診斷率提升超過八成。

LDCT雖然容易發現小於1公分的早期肺癌，一但發現肺部毛玻璃也有可能是高偽陽性的肺結節，病人需長期追蹤，反而容易因追蹤檢查時造成輻射暴露，或因為需做侵入性確診檢查，反提高併發氣胸的風險。

但是高偽陽性的肺結節，使病人長期，雖然更加容易發現小於1公分的早期肺癌，但是高偽陽性的肺結節，也讓病人在長期追蹤檢查時造成輻射暴露，甚至侵入性確診檢查時亦提高併發氣胸的風險。

馬偕醫院外科部副部長、胸腔外科資深主治醫師黃文傑表示，若檢查發現腫瘤已達四至五公分以上，或是腫瘤位置就在氣管上，可直接以傳統方式手術切除；但兩公分以下的肺結節難透過影像判定良性或惡性，侵入性確診風險也高，可考慮以相對風險較低的肺結節無創導航手術進一步確診。

黃文傑說，肺結節無創導航手術是先以病人之氣管與肺部血管電腦斷層合成出模擬即時影像，並規劃出一條閃避肺臟血管的路徑。

接著於支氣管上打出0.1公分的洞口，再以0.2公分的氣球擴張後開始「探鑽」，以近乎無創方式抵達沒有支氣管經過的肺結節位置取出檢體，再立即送交病理科進行細胞診斷，約10分鐘後就能確診是否為肺腺癌第一期，緊接著安排進行單孔胸腔鏡手術切除癌腫瘤。

而肺結節若位於沒有氣管通過的位置，原診斷率僅三成，透過肺結節無創導航手術後可達超過八成的診斷率。

45歲的柳先生便是黃文傑的個案。他在公司安排下進行年度健康檢查，透過LDCT發現肺部有一處1.5公分的毛玻璃狀結節，與醫師討論後以肺結節無創導航手術診斷為第一期肺腺癌，並立即接受手術。全程約1.5小時，術後住院觀察3日後出院，目前追蹤狀況良好。