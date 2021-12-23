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竹縣耶誕夜東興圳光藝節 交通資訊、防疫規定出爐

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣「童趣耶誕夜‧東興圳光藝節」，24日起連3天在東興圳景觀公園的公27公園、文興路與莊敬南路交叉口登場，國際大師打造7組燈景藝術，從耶誕節美到過年。圖／新竹縣政府提供
新竹縣「童趣耶誕夜‧東興圳光藝節」，24日起連3天在東興圳景觀公園的公27公園、文興路與莊敬南路交叉口登場，國際大師打造7組燈景藝術，從耶誕節美到過年。圖／新竹縣政府提供

新竹縣「童趣耶誕夜‧東興圳光藝節」，24日起連3天在東興圳景觀公園的公27公園、文興路與莊敬南路交叉口登場，縣府今日公布交通接駁專車及大眾運輸接駁資訊，並列出防疫規定，禁止居家檢疫者、居家隔離者、加強自主健康管理者及其同住者參加大型活動，也提醒民眾不得邊走邊吃。

縣府交旅處指出，為便利搭乘高鐵及台鐵前來民眾往返，本次活動開設接駁專車，時間為12月24日至12月26日，每日下午2時至晚上9時，每小時1班，整點於高鐵新竹站客運等候區第2台發車，中間停靠竹北新瓦屋、喜來登飯店、新竹縣體育館，最終抵達活動會場再原路折返，單程約20多分鐘。

民眾也可搭乘大眾運輸前往，可搭乘一般公路客運5615路，搭乘至「縣體育場站」下車，步行約650公尺；竹北市民巴士60、61路，搭乘至「縣體育館」下車，步行約650公尺；新竹縣市區公車快捷8號「經中正橋」、快捷8號「經興隆橋」以及新竹市市區公車182路，都在「文興嘉興路口」下車，步行約600公尺。

交旅處表示，各路線時刻表及路線資訊可參考新竹縣智慧公車便民查詢網，自行開車的民眾也能參考縣府公布之停車資訊。

衛生局提醒，若為居家檢疫者、居家隔離者、加強自主健康管理者（春節方案7+7+7，含同住者）、自主健康管理者以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者，不得參加大型活動，違反者將從重處罰。

衛生局呼籲民眾保持社交距離，落實實聯制，隨時注意手部清潔，活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，專屬飲食區域可供民眾脫口罩飲食，並不得邊走邊吃及試吃。

新竹縣政府指出，本次活動規畫近百攤聖誕市集、超過20組團體將接力演出，昨日新竹縣長楊文科也為光藝節燈光秀試點燈，國際大師打造7組燈景藝術，從耶誕節美到過年，更多詳情可搜尋活動官網http://hsinchuyearendfestival.com/XmasStage 

「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」接駁專車詳細表。圖／新竹縣政府提供
「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」接駁專車詳細表。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科昨晚為光藝節燈光秀試點燈。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科昨晚為光藝節燈光秀試點燈。圖／新竹縣政府提供
新竹縣東興圳光藝節7組燈景藝術地圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣東興圳光藝節7組燈景藝術地圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣東興圳光藝節7組燈景藝術地圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣東興圳光藝節7組燈景藝術地圖。圖／新竹縣政府提供
「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」停車資訊。圖／新竹縣政府提供
「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」停車資訊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科昨晚為光藝節燈光秀試點燈。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科昨晚為光藝節燈光秀試點燈。圖／新竹縣政府提供

新竹 衛生局 健康管理

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