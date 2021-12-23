元旦新制！賣場、學校午餐、國軍副食蛋需洗選噴印溯源

明年1月1日起，農產品經營者供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售的洗選鮮蛋，需噴印溯源。但養雞業者與蛋商都表示，現階段因為飼料價格高漲，生產成本增加三到四成，若加上洗選鮮蛋雷射打印成本，超商賣場的盒裝洗選鮮蛋價格可望再上揚。

農委會畜牧處副處長江文全表示，洗選、打印雷射設備成本是逐年分次攤提的，盒裝蛋價並不會因政策上揚。

農委會表示，在雞蛋流通、販賣前，需在「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」登錄農產品經營者名稱、聯絡電話、生產所在地鄉鎮市區、原料蛋來源畜牧場進貨數量及洗選鮮蛋出貨數量等資訊，並於蛋殼噴印洗選廠(場、室)及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號。每顆洗選鮮蛋均具完整生產業者資訊，可供消費者辨識雞蛋身分識別與查詢，確保產製消權益。

農委會說，行政院食品安全辦公室協調跨部會推動精進雞蛋溯源食安管理工作，規劃雞蛋逐顆噴印政策，根據產業現況，考量蛋雞畜牧場生產人力與雞蛋洗選機設置情形，規劃採洗選鮮蛋與未洗選鮮蛋分階段實施逐顆噴印，強化蛋品生產管理，可避免蛋品混摻包裝後，又重新流入市面。

農委會說，110年9月17日依「農產品生產及驗證管理法」第16條第2項及第3項規定，公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，111年1月1日正式實施。

農委會表示，業者供應前開指定通路的洗選鮮蛋，若查有未依規定於蛋殼噴印洗選廠(場、室)與雞蛋來源畜牧場溯源碼、包裝日期及生產方式等內容，或噴印內容不實等情節，將依「農產品生產及驗證管理法」第31條規定，令限期改善，不改正者開罰6000以上到3萬元以下罰鍰。