放射線檢查暴露輻射量一目瞭然 健保署即起開放查詢

民眾進行Ｘ光、電腦斷層等放射線檢查，常暴露於輻射劑量，但以往無法得知暴露劑量多寡。健保署今宣布即日起打開「全民健保行動快易通 健康存摺」APP，登入健康存摺嚐鮮版，於首頁點選「就醫總覽」就可以看到當年度個人放射線檢查醫療輻射量資訊。健保署表示，放射線檢查目的是提供醫療影像資訊，對病人帶來的醫療效益遠大於輻射暴露風險。

健保署統計，今年1到9月國人接受X光檢查前5名為胸腔檢查、下肢骨各處骨頭及關節檢查、脊椎檢查、上肢骨各處骨頭及關節檢查以及腎臟、輸尿管、膀胱檢查。特殊造影檢查前5名為電腦斷層造影、磁振造影、乳房造影術、X光骨骼密度測定以及單純性血管整形術。

健保署署長李伯璋說，日常生活環境中原本就有來自宇宙射線、地表、食物等天然輻射，民眾去醫院作放射檢查，也會接受到不同劑量的輻射，人體只要接受到輻射，不管劑量是多少，都有引發癌症和不良遺傳的機率存在，沒有低限劑量值，而且致癌或不良遺傳的機率與接受劑量成正比，劑量越高，罹患的機率也越大。

依健保署提供資料指出，頭顱電腦斷層掃描輻射劑量約1.5到2毫西弗、胸腔X光輻射劑量約0.02毫西弗、牙科全口X光檢查輻射劑量約0.014毫西弗。而2016到2020年，平均每年進行放射線檢查807萬6千多人，每人平均檢查4.14次，平均每人輻射量為3.3毫西弗。

健保署2020年統計，進行放射線檢查共803萬9千多人，其中輻射量小於1毫西弗有412萬多人，占比為51%，但超過100毫西弗有1200多人。李伯璋說，這類民眾中多為正在進行放射線治療的癌症患者，相較於輻射量來說，癌症對於病人的威脅更大。

「民眾不應擔心輻射劑量，而拒絕接受放射線檢查。」李伯璋表示，美國醫學物理協會2011發表公開聲明，如單次「放射線檢查」輻射劑量小於50毫西弗，如一年內進行多次「放射線檢查」，但總劑量小於100毫西弗，其輻射劑量的潛在風險可以忽略，甚至無風險。

放射線檢查的目的在於提供醫療影像資訊，對病人帶來的醫療效益遠大於輻射暴露風險。李伯璋說，為疾病診斷所必要，醫師會基於醫療專業判斷放射線檢查，而輻射劑量多寡會受許多因素影響，如放射檢查儀器種類、照攝部位的面積、次數等都是可能會影響的因素，如民眾對檢查安排有疑慮可與醫師溝通釐清。