被「性邀約」怎麼回 國健署5招避免陷感情風暴

藝人王力宏遭前妻李靚蕾爆料有約砲等事，讓婚前交往、婚後關係成為熱門話題。根據國民健康署統計，「人際及親密關係」是青少年在青春期最感興趣的議題之一，對此也提供交往5項建議，包括團體活動優於單獨赴約、了解對方顧及感受、若有猶豫明確拒絕、與親友或師長討論、性行為時全程使用保險套。

交往與愛情是青少年朋友普遍關注與好奇的議題，情竇初開的青少年該如何談戀愛，國健署指出，還未熟識的朋友所提出的邀約，若不想單獨赴約，可透過邀約共同好友，以團體活動的方式參加。並鼓勵青少年先從朋友開始相處，可多了解彼此個性及價值觀。當拒絕他人告白時，要保有同理心，並顧及對方的感受。

青少年的成長階段因重視「同儕關係」，但往往欠缺「拒絕」的互動技巧而陷入感情的困擾，甚至發生不想要的性行為。國健署表示，情侶間相處時，易對性行為產生興趣，若有猶豫就應明確拒絕對方。此外情侶間的性邀約議題，青少年們不妨先與信任的親友或師長討論，若沒有百分之百有效的避孕方法，性行為時應全程使用保險套。

為協助青少年建立健康的人際交往及約會觀念，國民健康署今年製作「青春戀習題」情境式互動影片，首度以新穎的開放劇情手法，結合時下青少年常用社群通訊的限時動態概念，讓觀眾可依劇情的發生或設想自己未來會面臨的情況，或是困擾自己的「戀習題」，找到適宜的解題方法。

國健署表示，情境式互動影片是以青少年情侶交往過程中，會常遇到「約會」、「告白」、「性邀約」等問題為情境，讓青少年自主來選擇「拒絕」或「接受」，並思考後續可能的行為結果，同時具體提出健康關係的因應之道，保護自己尊重他人。

配合影片發布也辦理抽獎活動，即日起至111年1月5日止可至本署臉書粉絲團參加。「青春戀習題」情境式互動影片可至國民健康署YouTube頻道觀看，衛教資訊可上國民健康署網站「健康九九-青少年好漾館」查詢。