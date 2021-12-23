快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

被「性邀約」怎麼回 國健署5招避免陷感情風暴

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
國民健康署今舉辦「掌握青春限動，創造人際健康關係」記者會活動。圖／國民健康署提供
國民健康署今舉辦「掌握青春限動，創造人際健康關係」記者會活動。圖／國民健康署提供

藝人王力宏遭前妻李靚蕾爆料有約砲等事，讓婚前交往、婚後關係成為熱門話題。根據國民健康署統計，「人際及親密關係」是青少年在青春期最感興趣的議題之一，對此也提供交往5項建議，包括團體活動優於單獨赴約、了解對方顧及感受、若有猶豫明確拒絕、與親友或師長討論、性行為時全程使用保險套

交往與愛情是青少年朋友普遍關注與好奇的議題，情竇初開的青少年該如何談戀愛，國健署指出，還未熟識的朋友所提出的邀約，若不想單獨赴約，可透過邀約共同好友，以團體活動的方式參加。並鼓勵青少年先從朋友開始相處，可多了解彼此個性及價值觀。當拒絕他人告白時，要保有同理心，並顧及對方的感受。

青少年的成長階段因重視「同儕關係」，但往往欠缺「拒絕」的互動技巧而陷入感情的困擾，甚至發生不想要的性行為。國健署表示，情侶間相處時，易對性行為產生興趣，若有猶豫就應明確拒絕對方。此外情侶間的性邀約議題，青少年們不妨先與信任的親友或師長討論，若沒有百分之百有效的避孕方法，性行為時應全程使用保險套。

為協助青少年建立健康的人際交往及約會觀念，國民健康署今年製作「青春戀習題」情境式互動影片，首度以新穎的開放劇情手法，結合時下青少年常用社群通訊的限時動態概念，讓觀眾可依劇情的發生或設想自己未來會面臨的情況，或是困擾自己的「戀習題」，找到適宜的解題方法。

國健署表示，情境式互動影片是以青少年情侶交往過程中，會常遇到「約會」、「告白」、「性邀約」等問題為情境，讓青少年自主來選擇「拒絕」或「接受」，並思考後續可能的行為結果，同時具體提出健康關係的因應之道，保護自己尊重他人。

配合影片發布也辦理抽獎活動，即日起至111年1月5日止可至本署臉書粉絲團參加。「青春戀習題」情境式互動影片可至國民健康署YouTube頻道觀看，衛教資訊可上國民健康署網站「健康九九-青少年好漾館」查詢。

性行為 保險套

延伸閱讀

書店用「蕾宏之力」甜蜜照跟緊時事 擺這些書讓網友笑翻

「崩壞的王力宏仍比普男有吸引力」 他點出老婆買這台包準老公變乖乖

NCC主委拿他被攻擊和王力宏事件作比喻 顏寛恒批：不倫不類

王力宏離婚形象崩毀　苦苓認：欺騙是不得已的

相關新聞

舉農藥、重金屬殘留為例 綠委：並非日本進口的都安全

四大公投過後，是否進口日本福島等五縣市食品進口成議題，立委林岱樺表示，輻射食品不等於日本食品進口，日本食品也不是都百分之...

王國材：宜花東快鐵初估1083億 核定後12年完工

為強化環島鐵路網，交通部規畫未來十年採「西部高鐵、東部快鐵」。鐵道局日前透露，宜花東快鐵可行性評估期末報告於昨天審查。交...

把握一周賞花期 陽明山梅花即將盛開

入秋後冷氣團一波波襲台，氣溫驟降多日，寒雨交加催促，陽明山上的梅花悄悄開滿枝頭，形成白衣樹海，與歡樂聖誕紅色喜慶氣氛截然...

明年7月禁用保麗龍杯 消基會籲業者「現在就可以做」

環保署昨預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，預計明年7月起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯。消...

捷運國父紀念館站1號出入口雙向電扶梯 24日重新啟用

捷運板南線國父紀念館站1號出入口已將原單向電扶梯改善為雙向電扶梯，自12月24日起重啟使用，以提供民眾更加方便友善之捷運...

大學生「抽電子菸1年」狂咳血 照X光揭肺部狀況嚇壞他

電子菸對健康的影響不容忽視！桃園市1名男大學生吸食電子菸1年，不僅食慾不振，更出現咳血、呼吸困難等不適症狀，到醫院檢診才發現原來肺部已嚴重損傷，須立即住院治療。知道身體出現嚴重毛病後，男生嚇得表示出院首件事就是要戒菸，遠離菸害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。