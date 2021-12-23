老翁單月狂跑17診看病 醫改會指整合門診4沒有、3多

面對新冠肺炎及高齡化社會衝擊，國內高齡及多重慢性病年長者病等高風險群，因為多次就醫，仍無法改善病況，加上現有健保體制及配套不足，未來恐面臨照顧品質下降及健保沉重負擔。

醫療勞動正義與病人安促進聯盟（醫療盟）理事曾家琳表示，有一位70多歲洗腎的老伯伯入住醫學中心，不時表達自己「身體不舒服」，短短一個月內看遍院內17個科別，透過醫師多此轉介，卻找不到原因。

由於老翁用藥不算複雜，直到透過整合門診，將17科別縮短成2科別，分別在家庭醫學及老年醫學門診追蹤及治療，才結束混亂且盲目就醫的經驗，但她指出，全國仍有近20%國人屬於多重慢性病患者，不到5%人可獲得整合照顧。

醫改會董事長劉淑瓊表示，多重慢性病人就醫次數為一般人兩倍，花費醫療點數近10萬點，高出常人3倍，平均都要吞達近20種藥物品項，但卻不易找到醫院整合窗口，加上醫院提供的門診次少，醫事端更是「有心無力」。

醫改會實際體檢「醫院門診整合照顧計畫」執行率不到五成，許多醫療院所面臨「四沒有」困境，其中涉及「沒有團隊」，整合門診除了核心醫師，缺乏專業個管師或團隊協助運作。

「沒有誘因」，由於病患併發症多、用藥複雜需要耐心梳理，健保卻僅提供前三次整合診察費，其餘須自行吸收；「沒有配套」，健保署不提供重點照顧對象收案名單，醫院無足夠資訊能力，找出院內潛在照顧對象，而暫停服務。

最後是「沒有輔導」，劉淑瓊說，醫院常見只能做到「資訊整合」或「一次掛號多科看診」的表面整合，而多專科看診成本高，未必實際改善病況，反而讓患者面臨醫囑劇增、難以消化抉擇的困境。

同時，醫改會也委託博思針對332位多重慢性病人及家屬民調，發現逞整合計畫推行12年，卻還是有「三多」問題難以解決，包含就醫時間多、用藥問題多、使用困難多等。

許多患者要看多重專科，平均花上4.3小時，四成病人每月要挑數日掛不同科別。被問到「為何不按醫囑用藥」有三成三者覺得用藥量太多和擔心有交互作用。甚至有六成五使用者「知道有整合門診」，卻不願意使用或中斷服務。

曾家琳指出，台灣推行多種整合計畫，例護家醫整合照顧、居家醫療照顧、住院整合照顧、慢性病整合照顧，都是屬於跨司署、跨醫院基層及社區等診所，政府應該加強轉介機制、改善收案條件及給付標準，且提供輔導協助。