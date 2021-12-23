快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

老翁單月狂跑17診看病 醫改會指整合門診4沒有、3多

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
醫改會及醫勞盟今日提出「四沒有、三多」，盼改善台灣多重慢性病患者的就醫困境。記者謝承恩／攝影
醫改會及醫勞盟今日提出「四沒有、三多」，盼改善台灣多重慢性病患者的就醫困境。記者謝承恩／攝影

面對新冠肺炎及高齡化社會衝擊，國內高齡及多重慢性病年長者病等高風險群，因為多次就醫，仍無法改善病況，加上現有健保體制及配套不足，未來恐面臨照顧品質下降及健保沉重負擔。

醫療勞動正義與病人安促進聯盟（醫療盟）理事曾家琳表示，有一位70多歲洗腎的老伯伯入住醫學中心，不時表達自己「身體不舒服」，短短一個月內看遍院內17個科別，透過醫師多此轉介，卻找不到原因。

由於老翁用藥不算複雜，直到透過整合門診，將17科別縮短成2科別，分別在家庭醫學及老年醫學門診追蹤及治療，才結束混亂且盲目就醫的經驗，但她指出，全國仍有近20%國人屬於多重慢性病患者，不到5%人可獲得整合照顧。

醫改會董事長劉淑瓊表示，多重慢性病人就醫次數為一般人兩倍，花費醫療點數近10萬點，高出常人3倍，平均都要吞達近20種藥物品項，但卻不易找到醫院整合窗口，加上醫院提供的門診次少，醫事端更是「有心無力」。

醫改會實際體檢「醫院門診整合照顧計畫」執行率不到五成，許多醫療院所面臨「四沒有」困境，其中涉及「沒有團隊」，整合門診除了核心醫師，缺乏專業個管師或團隊協助運作。

「沒有誘因」，由於病患併發症多、用藥複雜需要耐心梳理，健保卻僅提供前三次整合診察費，其餘須自行吸收；「沒有配套」，健保署不提供重點照顧對象收案名單，醫院無足夠資訊能力，找出院內潛在照顧對象，而暫停服務。

最後是「沒有輔導」，劉淑瓊說，醫院常見只能做到「資訊整合」或「一次掛號多科看診」的表面整合，而多專科看診成本高，未必實際改善病況，反而讓患者面臨醫囑劇增、難以消化抉擇的困境。

同時，醫改會也委託博思針對332位多重慢性病人及家屬民調，發現逞整合計畫推行12年，卻還是有「三多」問題難以解決，包含就醫時間多、用藥問題多、使用困難多等。

許多患者要看多重專科，平均花上4.3小時，四成病人每月要挑數日掛不同科別。被問到「為何不按醫囑用藥」有三成三者覺得用藥量太多和擔心有交互作用。甚至有六成五使用者「知道有整合門診」，卻不願意使用或中斷服務。

曾家琳指出，台灣推行多種整合計畫，例護家醫整合照顧、居家醫療照顧、住院整合照顧、慢性病整合照顧，都是屬於跨司署、跨醫院基層及社區等診所，政府應該加強轉介機制、改善收案條件及給付標準，且提供輔導協助。

同時民眾憂心「多種醫師比較安心」還有「不願按醫囑吃藥」，對於整合門整的概念也要加強宣導，才能改善醫病雙方的照顧品質。

醫療勞動正義與病人安促進聯盟（醫勞盟）理事曾家琳表示，要改善家醫制度及調高健保補助費，才能讓整合門診更完善。記者謝承恩／攝影
醫療勞動正義與病人安促進聯盟（醫勞盟）理事曾家琳表示，要改善家醫制度及調高健保補助費，才能讓整合門診更完善。記者謝承恩／攝影
病人以病人為中心門診整合照顧計畫，近二年各撥出2.5億，但實際執行不到五成。記者謝承恩／攝影
病人以病人為中心門診整合照顧計畫，近二年各撥出2.5億，但實際執行不到五成。記者謝承恩／攝影
醫院常見四種整合門診，其中前二項位改善病人多醫看診、用藥多及醫囑多的混亂困境。記者謝承恩／攝影
醫院常見四種整合門診，其中前二項位改善病人多醫看診、用藥多及醫囑多的混亂困境。記者謝承恩／攝影
醫改會董事長劉淑瓊表示，病人不易找到醫院整合窗口，加上醫院提供的門診次少，醫事端更是「有心無力」。記者謝承恩／攝影
醫改會董事長劉淑瓊表示，病人不易找到醫院整合窗口，加上醫院提供的門診次少，醫事端更是「有心無力」。記者謝承恩／攝影

慢性病 健保 患者

延伸閱讀

明年發定了？敬老金覆議遭否決 北市府：還不一定

罕病FAP藥物未納給付 李伯璋「毋甘啦」心疼病友處境

健保署「這業務」上雲端 六年為台灣省下93億元 為何鼓勵大家上傳自費用藥紀錄？ 衛福部這麼說

冠狀動脈塗藥支架自付差額醫材 健保署擬納入全額給付

相關新聞

舉農藥、重金屬殘留為例 綠委：並非日本進口的都安全

四大公投過後，是否進口日本福島等五縣市食品進口成議題，立委林岱樺表示，輻射食品不等於日本食品進口，日本食品也不是都百分之...

王國材：宜花東快鐵初估1083億 核定後12年完工

為強化環島鐵路網，交通部規畫未來十年採「西部高鐵、東部快鐵」。鐵道局日前透露，宜花東快鐵可行性評估期末報告於昨天審查。交...

把握一周賞花期 陽明山梅花即將盛開

入秋後冷氣團一波波襲台，氣溫驟降多日，寒雨交加催促，陽明山上的梅花悄悄開滿枝頭，形成白衣樹海，與歡樂聖誕紅色喜慶氣氛截然...

明年7月禁用保麗龍杯 消基會籲業者「現在就可以做」

環保署昨預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，預計明年7月起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯。消...

捷運國父紀念館站1號出入口雙向電扶梯 24日重新啟用

捷運板南線國父紀念館站1號出入口已將原單向電扶梯改善為雙向電扶梯，自12月24日起重啟使用，以提供民眾更加方便友善之捷運...

大學生「抽電子菸1年」狂咳血 照X光揭肺部狀況嚇壞他

電子菸對健康的影響不容忽視！桃園市1名男大學生吸食電子菸1年，不僅食慾不振，更出現咳血、呼吸困難等不適症狀，到醫院檢診才發現原來肺部已嚴重損傷，須立即住院治療。知道身體出現嚴重毛病後，男生嚇得表示出院首件事就是要戒菸，遠離菸害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。