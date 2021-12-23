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抓住每個可能漏判的肺癌個案 AI篩檢模型明年上線運用

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
蔣榮先說，AI篩檢模型就像捕手，抓住每個可能漏判的肺癌個案，明年將在偏遠地區行動醫療車上運用。記者沈能元／攝影
蔣榮先說，AI篩檢模型就像捕手，抓住每個可能漏判的肺癌個案，明年將在偏遠地區行動醫療車上運用。記者沈能元／攝影

肺癌長期占據十大癌症首位，為讓民眾早期發現肺癌，健保署與成功大學合作利用AI(人工智慧)判讀健保資料庫中，肺癌病人相關胸腔X光影像，建構AI影像判讀模型，找出肺部結節，判斷是否為癌症病灶，目前模型敏感度及特異度高達8成，已達一般資深放射科醫師判讀水準。健保署表示，判讀模型於明年第一季會運用在嘉義東石的偏鄉行動醫療車，提升篩檢速度。

健保署今宣布「運用人工智慧技術建構胸腔X光影像偵測癌症疑似病灶模型」研究成果。健保署統計，去年領有重大傷病的零至一期肺癌病人，平均每年醫療費用約為10萬元，但第四期病人平均每人耗用近50萬元，觀察早期病人5年存活率可達8成，但第四期已低於1成，早期偵測肺癌並加以治療，可提高存活率、降低醫療成本。

健保署署長李伯璋說，每年肺癌死亡人數高達9千多人，健保支出費用也以肺癌治療占大宗，由AI判讀胸腔X光片為數位轉型、精準健康概念，以早期診斷肺癌，當發現有疑似病灶時，再進行低電腦斷層檢查，避免醫療資源的浪費，判讀模型將會建置在健保署，有利協助各醫院上線進行判讀，並於明年第一季會運用在嘉義東石的偏鄉行動醫療車，提升篩檢速度，。

「偵測癌症疑似病灶模型是名捕手的概念，協助放射科醫師進行診斷，抓住每個可能漏判的個案。」負責研發模型的成功大學健康數據中心執行長蔣榮先說，醫學中心每年拍攝X光片總計高達2000多萬張，但僅有10多名放射科醫師進行判讀，而藉由AI判讀癌症疑似病灶，一分鐘可以檢視一張X光片，節省大量人力及時間。

蔣榮先研究團隊長期鑽研X光加值應用開發研究，花費一年半時間，去年開發出判讀胸部X光可快速預測罹患新冠肺炎的風險，並於世界衛生組織（WHO）舉辦的國際新冠肺炎科技防疫黑客松大賽獲得肯定，更因聯合國教科文組織為了推展聯合國的SDGs永續發展目標，被UNESCO推舉為全球最頂尖的10個AI團隊，也是亞洲唯一獲選的團隊。

判讀肺癌病灶模型是運用原先判讀胸部X光片預測罹患新冠肺炎的模型，花費約兩個月修正，利用早期肺癌是以結節方式呈現，經成大醫院及美國、日本、越南等開放資料庫建置基本模型，將肺部分割成16個區塊進行判讀學習，再以健保醫療影像倉儲資料進行驗證，AI模型還可以將有經驗的胸腔外科醫師仍然無法確定的肺癌病灶，如靠近肺尖、肺門、心臟或橫隔膜後方、血管密集處等位置的結節，都能大部分成功找到。相關研究成果日前獲得科技部未來科技獎及國家新創獎的肯定。

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