就醫檢查暴露輻射量 健保快易通APP一指即可查

衛福部健保署「健康存摺」推出新功能，透過APP即可查詢當年度個人放射線檢查醫療輻射量資訊，若單次檢查輻射量小於50毫西弗，1年內總量小於100毫西弗，則不需要擔心風險。

照X光、電腦斷層等檢查可揪出潛藏病灶，但不少人擔心輻射暴露問題。衛生福利部中央健康保險署今天召開記者會，公布「全民健保行動快易通健康存摺」APP新增個人放射線檢查醫療輻射量資訊，並發表運用人工智慧技術建構胸腔X光影像偵測癌症疑似病灶模型。

健保署專門委員林右鈞說明國人放射線診斷情形，民國105至109年間，平均每人每年檢查4.14次、暴露輻射量3.30毫西弗。

健保快易通APP即起推出新功能，登入健康存摺嘗鮮版後，於首頁點選就醫總覽，即可看到當年度個人放射線檢查醫療輻射量資訊；各項檢查的個別醫療輻射量，可於影像或病理檢查報告選單，點選特定檢查項目就能得知。

健保署指出，胸部X光檢查的輻射量約0.02毫西弗、頭顱電腦斷層掃描輻射量約1.5到2毫西弗、牙科全口X光檢查輻射劑量約0.014毫西弗。

健保也統計今年1到9月國人接受最多的X光檢查，前5名依序為胸腔檢查、下肢骨各處骨頭及關節檢查、脊椎檢查、上肢骨各處骨頭及關節檢查以及腎臟、輸尿管、膀胱檢查；特殊造影檢查前5名則為電腦斷層造影、磁振造影、乳房造影術、X光骨骼密度測定以及單純性血管整形術。

健保署署長李伯璋說，日常生活環境中原本就有天然輻射，影像檢查也會接受到不同劑量的輻射，人體只要接受到輻射，無論劑量都有引發癌症和不良遺傳的機率存在，且致癌或不良遺傳的機率與接受劑量成正比。

李伯璋指出，根據美國醫學物理協會在2011年發表公開聲明，如單次放射線檢查輻射量小於50毫西弗，短時間如1年內進行多次放射線檢查，但總劑量小於100毫西弗，則可忽略潛在風險，甚至無風險。

林右鈞說明，若以美國醫學物理協會的標準來看，去年總體曝露小於50毫西弗者占99.7%，全台僅1232人是超過100毫西弗，這些人大多是接受癌症的放射治療。

李伯璋說，放射線檢查對病人帶來的醫療效益遠大於輻射暴露風險，且為疾病診斷所必要，醫師會基於醫療專業判斷放射線檢查，如民眾對檢查安排有疑慮，可與醫師溝通釐清，相信能更安心與放心接受放射線檢查。

此外，健保署委託成功大學利用健保資料庫肺癌病人的胸腔X光影像及相關資訊，建構人工智慧影像判讀模型，找出肺部結節後判斷是否為癌症病灶，目前已達一般資深醫師的判讀水準。

李伯璋說，未來可望將研究成果或模型留在健保相關系統，供民眾或醫界運用，以便早期偵測早期治療。