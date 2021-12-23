能源轉型人權衝突不斷 環團法界促修法納公民訴訟

環保署加速推動「溫室氣體減量及管理法」草案修法，今天舉辦本周第三場民間研商會，環團及法界人士都要求，草案應納入「公民訴訟」條款，未來當政府怠惰不作為時，民間才能有監督工具。環保署表示，需要進一步思考如何具體落實，願意研商討論。

「溫室氣體減量及管理法」將修正為「氣候變遷行動法」，環保署草案研商會議今天討論「氣候變遷調適、教育宣導與獎勵」部分，各界聚焦草案第19條，各級政府應依氣候變遷科學資訊及氣候情境，進行氣候變遷風險評估，作為研擬、推動調適方案及策略依據。

現場法界人士指出，草案很多是「戰略擬定的框架性條文」，但文字卻又是強制義務性質，應納入「公民訴訟」條款，讓公民及司法可以介入監督，相關細節可再討論，如若沒有公民訴訟條款，將導致溫管法的權利義務沒有辦法被監督，只能透過各式程序討論，相當沒有效率。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，「環境基本法」對於公民訴訟有相關規定，民間團體或法界學者專家也一再呼籲此事，但溫管法草案仍未訂定機制，環保署有必要正面回應。

林彥廷也說，民間團體過去數次提及氣候變遷跟人權的關聯性與重要性，環保署應該將人權影響評估納入氣候治理政策，現在能源轉型過程中，包括離岸風機、太陽光電、乃至於知本光電跟原住民的衝突，都是在開發過程中沒有積極做人權影響評估，才產生許多爭議，若未來仍就漠視人權影響評估，將來能源轉型、開發或氣候變遷調適過程中，還是會有衝突。

中研院環境變遷研究中心博士後研究員林木興表示，草案要求科技相關主管機關針對科學資訊及氣候情境做風險評估，但氣候變遷的風險評估，除了自然環境、健康方面以外，還是要對於社會影響層面做更多考量，風險評估才能更加全面。

環保署環管處長蔡玲儀表示，確實目前很多氣候變遷資訊都是以科學作為情境模擬推估，不過未來會擬定氣候變遷風險評估作業準則，會要求各單位在擬定氣候行動作為時，要納入社會經濟衝擊，因此不會只有科學氣候變化上的情境評估。

至於公民訴訟條文，蔡玲儀說，行政院過去在討論國家人權計畫時也有相關討論，但如果真的要將公民訴訟條文直接納入草案，還需要進一步思考，必須考慮哪些具體事項跟相關評估，會持續研商討論。