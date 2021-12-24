舌尖上的暖陽！Johnnie Walker 15年雪莉讓人一秒置身西班牙享受甜蜜馥郁

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有多久沒有出國旅行了?陰雨綿綿的冬天，讓人覺得心情好悶，就讓約翰走路15年雪莉威士忌帶給你舌尖上的陽光，喝一口就彷彿置身西班牙，放慢步調感受到西班牙的熱情洋溢，一掃不能出國的陰霾。

圖／Johnnie Walker提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不用出國，就能把西班牙的陽光帶回家

約翰走路15年雪莉的「封•蜜雪莉桶」來自西班牙最著名的葡萄酒產區赫雷斯，全年高達3200小時的日照造就出風味飽滿的成熟葡萄，釀出來的雪莉酒色澤深邃、香氣甜蜜馥郁。經過約翰走路首席調酒師Jim Beveridge的精心調和，嚴選超過15年的酒藏與血統純正的赫雷斯雪莉桶進行二次熟成，讓雪莉酒的香甜和威士忌的醇厚完美融合，創造出令人一飲難忘的「約翰走路15年雪莉桶風味蘇格蘭威士忌」。不能出國的日子裡，和三五好友一同品味流金琥珀美酒，同樣能勾勒西班牙陽光燦爛的舒沁氛圍，為寒冷的冬天帶來一絲暖陽。

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「一桶難求」的赫雷斯夢幻逸品

在雪莉桶的世界，赫雷斯雪莉桶取得不易且炙手可熱，是價值珍稀的夢幻逸品，而威士忌彷彿是雪莉桶的伯樂，可以激發出雪莉桶最迷人的風味，開啟不同凡響的感官之旅。

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約翰走路15年雪莉桶威士忌每一滴皆匯聚赫雷斯的陽光與飽滿果香，入口前，可以聞到蜜餞、乾果清爽的香氣，入口後，蜂蜜的絲滑與烤蘋果的沁甜縈繞在齒間，伴隨淡淡的花果芬芳和巧克力香氣，層次分明，尾韻綿長。滴滴精選15年以上的陳釀令酒體輕盈、口感滑順柔醇，非常容易入口。

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在餐桌上與鮮香共舞，豐郁共鳴開啟美好饗宴

好酒除了用來品飲，也可以用來佐餐。甜蜜馥郁的約翰走路15年雪莉桶威士忌與深色醬汁菜餚格外合拍，無論用來搭配法國菜、西班牙菜，或是台菜熱炒、鹽酥雞都是絕配，清新的果香可以綜合油膩感，特有的蜂蜜香氣與醬汁的醇厚感產生美妙共鳴，層層開啟食物的絕妙風味，也讓酒體品飲起來更加醇厚豐富。

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在寒冷的冬天與好友一起溫馨團圓，品飲珍稀高貴的約翰走路15年雪莉桶威士忌，擁抱西班牙的陽光，真是人生一大樂事。高品質的約翰走路15年雪莉桶威士忌媲美限量商品小批次生產，台灣搶先全球上市，不僅用來送禮誠意滿分、面子十足，也是宴客、收藏的首選。歲末年終，就讓約翰走路15年雪莉桶威士為你增添生活風味、釀造生命中的美好回憶，也為珍貴的情誼加溫。

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