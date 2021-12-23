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全台最古老屏東萬金教堂 平安夜估萬人湧入朝聖
有160年歷史的屏東萬巒鄉萬金聖母聖殿，平安夜活動曾創下驚人的百萬遊客人次，教友反映喧鬧人潮與攤商破壞原有寧靜美感和氣氛後，鄉公所和教會4年前接手回歸宗教寧靜，以教會宗教儀式為主，萬金聖母聖殿園區及周邊道路以聖誕燈飾裝點，也有聖誕馬槽裝置展，24日平安夜迎聖嬰、望彌撒，警方預估晚上會湧入數萬遊客，將視狀況採取交管措施。
萬金聖母聖殿是台灣最古老的天主教堂，是縣定古蹟，聖殿所在地萬金村和赤山村，有七成以上居民是教友，堪稱全台最大天主教聚落，平安夜迎聖嬰、望彌撒等宗教活動上百年來不曾間斷，加上堂區布置的耶誕燈飾，散發濃濃宗教氣氛，多了安靜和詳和的美感，每到聖誕季節，朝聖參觀的遊客不斷。
屏東縣政府為營造萬鑾鄉成為歡樂溫馨的耶誕村，帶動觀光，2001年主辦「萬金耶誕季」，2003年導入綺麗光雕秀和融入地方特色的彩色燈飾和裝飾藝術，曾經創下百萬遊客人次紀錄，但大量人潮也引來攤販，曾被戲稱為「萬金夜市」，經教友反映後鄉公所4年前接手，與教會達成回歸單純宗教活動共識，讓民眾感受寧靜祥和的聖誕氣息
為維持交通順暢及活動順利，內埔警分局與萬巒鄉公所規畫周邊交通管制，預計在人潮最多的平安夜24日下午4時起實施管制措施，管制點設於萬興路100號與萬聖路口、萬德路25之1號、萬興路與東山路口等3處，管制點內設為行人徒步區，車輛禁止駛入。
警方說，活動時周邊路段易生壅塞，若非到場參觀的用路人，建議行駛替代道路，從內埔往泰武方向，可改行駛恭寬路，接德勝路，接西盛路，左轉東山路；從內埔往萬安方向，建議行駛信敏路，左轉營區路，右轉沿山公路。
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