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明年7月禁用保麗龍杯 消基會籲業者「現在就可以做」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會秘書長徐則鈺（左）、董事麥富德（右）上午舉行記者會呼籲使用保麗龍杯的業者應提早禁用，消費者應負擔環保成本。記者潘俊宏／攝影
消基會秘書長徐則鈺（左）、董事麥富德（右）上午舉行記者會呼籲使用保麗龍杯的業者應提早禁用，消費者應負擔環保成本。記者潘俊宏／攝影

環保署昨預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，預計明年7月起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯。消基會今召開記者會，對該政策表達肯定與支持，現場也陳列目前仍在使用保麗龍飲料杯的飲料店飲品，呼籲業者不需要等到政府公告後才禁用，現在就可以做；若因此造成消費者多支付費用，是消費者應該負擔，也負擔得起的。

消基會秘書長徐則鈺指出，大台北地區的消費者可能不知道，台灣還有許多店家還在使用保麗龍飲料杯，根據經濟部數據，2020年台灣手搖飲營業額達978億元，以一杯平均50元計算，台灣一年販售的手搖飲料有19.56億杯，若以台北101大樓高度換算，等於一年賣出67萬3819棟台北101大樓高度的飲料杯。

徐則鈺說，早在環保署昨天公告草案前，消基會就已經發動北中南志工到市面上調查、購買保麗龍飲料杯，隨機調查結果發現，「清心福全」飲料店（彰化4家、南投2家、雲林1家、屏東1家）、茶の魔手（彰化1家、雲林1家、台中則是塑膠杯外罩保麗龍套件）和傻瓜冰茶（高雄1家）都仍用保麗龍材質當作容器或容器套。

徐則鈺表示，值得注意的是，台中市政府規定今年1月起台中市連鎖飲料店業者禁止提供保麗龍及其複合材質的飲料杯及餐具，但消基會志工還是查到有台中的飲料店使用保麗龍材質的杯套。

台北醫學大學教授、消基會董事麥富德指出，保麗龍杯是聚苯乙烯發泡製成，遇熱容易釋出苯乙烯單體、多苯環等有毒物質，長期累積恐對人體產生致癌風險；部分保麗龍有顏色，甚至添加塑化劑或色素遇高溫、酸，都可能產生致癌物質，且丟棄後不易分解，對於環境和生物的健康都有重大威脅，尤其是嚴重影響海洋生態。

徐則鈺說，對於環保署預計在明年推動的政策，消基會舉雙手贊成，雖然可能因此造成飲料店成本增加，並轉嫁到飲料價格稍漲，但從環境觀點來看，消費者多支付的費用，是消費者應該負擔，也負擔得起。消基會也呼籲企業經營者呼應永續經營的國際觀，加速政策實施時機，及早採用環保材質的飲料容器，不需要等到政府強制公告後才禁用保麗龍飲料杯，現在就可以做。

消基會日前發動北中南志工隨機調查市面上仍在使用保麗龍杯的飲料店。記者葉冠妤／攝影
消基會日前發動北中南志工隨機調查市面上仍在使用保麗龍杯的飲料店。記者葉冠妤／攝影

手搖飲料 保麗龍 消基會

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影／呼應禁用保麗龍杯 消基會：消費者有責任負擔成本

禁用保麗龍杯 塑化業：影響不大

自備杯折5元 估免洗杯可減量到3成

禁用保麗龍杯明年7月上路 自備杯至少折5元

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