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把握一周賞花期 陽明山梅花即將盛開

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
陽明山上的梅花悄悄開滿枝頭，形成白衣樹海，與歡樂聖誕紅色喜慶氣氛截然不同。圖/北市公園處提供
陽明山上的梅花悄悄開滿枝頭，形成白衣樹海，與歡樂聖誕紅色喜慶氣氛截然不同。圖/北市公園處提供

入秋後冷氣團一波波襲台，氣溫驟降多日，寒雨交加催促，陽明山上的梅花悄悄開滿枝頭，形成白衣樹海，與歡樂聖誕紅色喜慶氣氛截然不同，梅花賞花期約一周，建議大家趁著人不多的時候，趕緊安排時間出門到陽明山賞梅花一日遊囉。

公園處長黃淑如表示，梅花已經有3,000餘年栽培歷史，是極具觀賞性和文化象徵的植物。梅花也是我國的國花，每逢寒冬季節，首先迎來冬天的，就是梅花，尤其在台北市，賞梅無須遠求深山郊外，目前比較有名的賞梅花景點有：陽明公園(小廣場、王陽明銅像、梅花園)、前山公園、花卉試驗中心、士林官邸等，在國曆過年前後就能欣賞到梅花茂盛綻放的美景，錯過又要等一年。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，今年的秋冬較冷，在台北的山區梅花有提早怒放的趨勢，陽明公園的梅花都已經有栽培70年以上的歷史，走在步道上頭頂有梅花遮蔽天空、空氣飄來淡淡香味，腳下又踩著雪白花瓣時，就像進入白色清香國度。加上藍天白雲山景，既使天氣再冷，看到這般雪白景色也會覺得特別值得。而在花卉試驗中心的梅花，微風吹落時的畫面特別美麗，是個非常適合休閒踏青、婚紗攝影的賞梅景點。目前陽明、前山公園和花卉中心的梅花已大概開放三成，預計這周會進入盛開期，梅花的花期短，大約一周左右，請大家要把握這難得的機會。

提醒想上陽明山賞梅花的朋友，由於陽明山區道路狹窄，停車空間不足，請大家多使用大眾運輸工具，搭乘公車260、303、紅5、皇家客運金山線，要去陽明公園就坐到陽明山公車總站；要去花卉試驗中心就坐到山仔后派出所站，請大家一起前來陽明山郊遊踏青吧。

想上陽明山賞梅花的朋友，因陽明山區道路狹窄，停車空間不足，請大家多使用大眾運輸工具。圖/北市公園處提供
想上陽明山賞梅花的朋友，因陽明山區道路狹窄，停車空間不足，請大家多使用大眾運輸工具。圖/北市公園處提供

梅花 陽明山 賞梅

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