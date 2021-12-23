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觀光局明年編25億行銷 立委譏「不要在國外刷存在感」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立法院交通委員會就觀光局111年度行銷推廣費討論凍結。記者曹悅華／攝影
立法院交通委員會就觀光局111年度行銷推廣費討論凍結。記者曹悅華／攝影

立法院交通委員會今天審查111年度總預算案觀光發展基金，就觀光局「行銷及業務費用-行銷推廣費」編列25億激烈討論，甚至有立委譏諷，國境還未開，「不要在國外刷存在感」。最後提案通過，凍結兩成預算。

根據資料顯示，觀光局於明年行銷推廣費編列25億7013萬，其中全球媒體廣告採購共5億5100萬元，駐外辦事處辦理宣傳說明及推廣會與參加旅展及會議共4億4300萬元、邀訪國際媒體及觀光業界外賓協助推廣共5000萬元等。

經查，該項目108年到110年預算分別為27億5361萬、31億8951萬、29億8599萬，其中今年截至10月決算4億8706萬，執行率僅16%。

立委洪孟楷就說，投資觀光沒有人會反對，但這兩年疫情嚴峻，邊境未解封，入境要隔離14天，砸再多錢行銷台灣之美，國外旅客不會來就是不會來，應該撙節點，現在應該是要增加國內亮點的時候，不要用過去思維做行銷宣傳。

洪孟楷說，觀光發展基金都已經舉債，明年國外行銷將近12億，有5.5億放在國際採購，去年同一時間審查預算也差不多，歐美、日韓等廣告投放，跟以往都一樣，其實效果也沒那麼好，找行銷達人或是大師也沒辦法，認為交通部太樂觀。今年也沒有其他人來台灣投放廣告，所以不要花大錢去國外投廣告，觀光客又進不來。

洪孟楷說，邊境解封辦法突破的話，預算能省則省，不要在國外刷存在感。若突然間疫情好了，特效藥來了，可以自由進出國門，再讓國外旅客進來，現在不要讓錢砸入水溝。

立委鄭天財說，應該加強國內旅遊，建議觀光局善用經費，不必去國外行銷，怎麼讓國內觀光受惠，才是最重要的。

立委陳明文說，錢真的要花在刀口上，不要亂花，今年花了不能見效，那今年花錢就是養國外媒體跟包商，效益不大，應該要斟酌，而且明明今年就花不完，為何明年還要編？

對於陳明文質疑預算編列沒有意義，交通部長王國材則說，明年行銷效果會在後年體現，現在各國打了兩劑疫苗，各國都在促銷。

觀光局長張錫聰則說，明年預算中國內編列12億宣傳，包含魅力景區跟新興景點宣傳，國際則編列將近13億，是多了一些，但有些宣傳推廣是打底工作，為國際未來做準備動作。

張錫聰也說，國內觀光推廣去年花8億，國際編列18億沒有花完，花了6億，明年國內觀光重點包含部落觀光、電子化便民、在地特色媒合、全台特色觀光圈都必須要繼續維持。

此外，資料也顯示，111年度觀光發展基金預算案長期舉借47億7222萬，加上今年59億，總共逾106億。111度還要補辦預算32億1338萬，是因應辦理「自償性債務舉借及償退計畫案-Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案（110-114年）」所需自有資金不足缺口部分填補。

立法院交通委員會就觀光局111年度行銷推廣費討論凍結。記者曹悅華／攝影
立法院交通委員會就觀光局111年度行銷推廣費討論凍結。記者曹悅華／攝影

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