眼睛會放電？新竹台大分院引入手持式視網膜電位圖檢查

新竹36歲許姓女子日前覺得開車看不見對側和隔壁車道來車，夜起床上廁所也有視覺不清晰情形，於是到新竹台大分院新竹醫院眼科部看診，經醫師張逖文檢查眼底，發現許女的視網膜有很多色素斑點沈積，便利用最新的視網膜電位圖確認罹患「視網膜色素病變」，也就是俗稱的夜盲症的一種。

張逖文指出，視網膜是一層由幾百萬個不同的神經元細胞所組成的感覺組織層，所有的光影與色彩進入眼球後都會被視網膜上的感光細胞接收，再轉化成電位訊號由各個神經元傳送到大腦，人才能看得到影像。

不同視網膜疾病會影響不同的神經元，使這些電位訊號無法正常傳送到大腦，視力就會出現問題。視網膜電位圖就是用來偵測不同神經元細胞在受到光刺激後所發出的電位訊號的檢查工具，在臨床上可分辨是哪個神經元出現病變，幫助醫師診斷各種視網膜疾病。

張逖文說明，見的視網膜疾病（如視網膜剝離、糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變等）在診斷上不太需要用到視網膜電位圖，但是對於一些比較複雜或少見的視網膜疾病，如遺傳性視網膜變性（如視網膜色素病變等）、夜盲症、色盲、中毒性視網膜病變等疾病的診斷則扮演非常關鍵的角色。

另外，有些癌症、營養不良、不明炎症、或長期接受化療等藥物治療的患者，可能會出現畏光、模糊、夜間視力不佳、不明眩光等視力問題，或是某些病人出現不明原因的視力障礙等狀況，這時眼科醫師也會利用視網膜電位圖來找出可能的病因。

然而，由於視網膜電位圖檢查非常繁複耗時，而且檢查機器龐大且昂貴，加上需要接受檢查的病人相對較少，所以在成本考量下大部分診所或小型醫院都不具備視網膜電位圖的檢查機器。若眼科醫師想要為病人安排此項檢查，都必須將病人轉診到外縣市的醫學中心，增加病人就醫的不便性。

張逖文表示，新竹台大分院眼科部引進符合國際臨床視覺電生理學會（International Society for Clinical Electrophysiology of Vision，ISCEV），全新手持式免散瞳非侵入性視網膜電位圖檢查儀。依據美國、日本等國的使用經驗，其檢查結果的精準度和傳統機器沒有差別。除了國外一些最新的文獻指出此檢查模式能在臨床上未出現任何糖尿病視網膜病變的病兆前，早期篩檢出高危險性的病人，檢查結果甚至可以預測以後發生病變的機率。