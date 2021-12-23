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耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

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耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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一年一度的耶誕節要到了，街頭上充滿著裝飾，已經有濃厚的節日氛圍。很多人會選擇這時後歡慶、送禮物來表達自己的心意。清水孟國際塔羅小孟老師也整理了耶誕節的「西方開運方法與禁忌」，像是衣服盡量選擇紅色、避開黑色，平安夜要掃塵等等，不妨參考看看。

開運方法

1、穿紅色衣物:

耶誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與耶誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。

2、在壁爐旁或床頭放個小襪子：

西方相傳耶誕節，耶誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，耶誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3、耶誕樹上掛星星：

耶誕節要放耶誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4、可在明亮處放一頭鹿：

耶誕節耶誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5、放十字架：

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。

6、平安夜要掃塵：

西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在耶誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

禁忌事項

1、耶誕樹擺放位置

耶誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。

2、聚餐不宜13人

吃耶誕餐不要剛好13人，因為，西方13是不吉利的數字

其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督的最後晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3、不要穿黑衣：

耶誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將耶誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4、耶誕燈泡不掛房間：

耶誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5、忌送手套：

西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6、忌送黃色系禮物與包裝紙：

西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

(此為民俗說法，切勿過度迷信。）

聖誕節 耶穌 運勢

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