春節假期台鐵加開309班次 12月29日零時起陸續開放訂票

為疏運春節連假旅客，交通部台鐵局今天宣布，自明年1月27日（周四）至2月7日（周一）計12天，全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，從12月29日凌晨零時起，陸續開放訂票。

台鐵說，加開列車包含1月29日至2月6日加開樹林－花蓮復興號36班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；1月28到30日及2月4日到6日加開八班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車兩班，並提供七折優惠。

台鐵說，該次春節疏運於110年12月29日下周三凌晨零時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月30日下周四零時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年2月7日乘車票。

另加開八班東部幹線實名制自強號列車，於12月31日零時起至乘車前三天止優先開放國民身分證字號U或V開頭、12月1日前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前兩天零時起開放一般旅客訂票。

台鐵說，為加強疏運旅客，於明年1月27日至2月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行14班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，台東部分由本局代售，開放訂票期程將配合臺東縣政府，另行公告。