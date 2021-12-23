快訊

韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？ 韓國瑜這樣說

國旅券不用竟轉賣750元 觀光局曝後果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節假期台鐵加開309班次 12月29日零時起陸續開放訂票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵宣布春節加班車。本報資料照片
台鐵宣布春節加班車。本報資料照片

為疏運春節連假旅客，交通部台鐵局今天宣布，自明年1月27日（周四）至2月7日（周一）計12天，全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，從12月29日凌晨零時起，陸續開放訂票。

台鐵說，加開列車包含1月29日至2月6日加開樹林－花蓮復興號36班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；1月28到30日及2月4日到6日加開八班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車兩班，並提供七折優惠。

台鐵說，該次春節疏運於110年12月29日下周三凌晨零時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月30日下周四零時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年2月7日乘車票。

另加開八班東部幹線實名制自強號列車，於12月31日零時起至乘車前三天止優先開放國民身分證字號U或V開頭、12月1日前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前兩天零時起開放一般旅客訂票。

台鐵說，為加強疏運旅客，於明年1月27日至2月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行14班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，台東部分由本局代售，開放訂票期程將配合臺東縣政府，另行公告。

台鐵說，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網( https：//www.railway.gov.tw )及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵春節疏運車票訂票時程。圖／台鐵提供
台鐵春節疏運車票訂票時程。圖／台鐵提供
東部幹線實名制列車資訊。圖／台鐵提供
東部幹線實名制列車資訊。圖／台鐵提供
北花優惠復興號、紅眼列車資訊。圖／台鐵提供
北花優惠復興號、紅眼列車資訊。圖／台鐵提供

台鐵 花蓮

延伸閱讀

花蓮查核高接觸風險等人員 籲儘速施打疫苗

黎明教養院遭冒名詐騙300多萬 警逮8嫌最小僅16歲

花蓮男酒駕追撞菜車 蘿蔔撒滿路面交通一度受阻

公投花蓮藍綠比7比3 藍營穩固基本盤迎戰明年選舉

相關新聞

王國材：宜花東快鐵初估1083億 核定後12年完工

為強化環島鐵路網，交通部規畫未來十年採「西部高鐵、東部快鐵」。鐵道局日前透露，宜花東快鐵可行性評估期末報告於昨天審查。交...

周六耶誕節又濕又冷！彭啟明指跨年是典型東北風天氣

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今明兩天天氣都很類似，大致上維持近期的溫度，早晚有點涼，北部約...

周末冷氣團襲台！吳德榮點名這兩座高山降雪條件極佳

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機...

遠航要求比照阿羅哈客運給復飛機會 交長指兩狀況不同

遠東航空董事長張綱維，今天再度率領員工自救會代表赴行政院陳情，希望行政院長蘇貞昌責成交通部，比照日前阿羅哈客運一度停駛，...

禁用保麗龍杯明年7月上路 自備杯至少折5元

台灣每年使用超過十五億個一次性飲料杯，為從源頭減量，環保署昨天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，預計明年七...

自備杯折5元 估免洗杯可減量到3成

環保署昨預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，預計明年七月起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質的一次用飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。