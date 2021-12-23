國旅券不用竟轉賣750元 觀光局曝後果：可取消中獎資格

行政院10月發放五倍券，交通部加碼推出約240萬張國旅券，每張面額1000元，是所有加碼券最多的。但立委今天爆料，有民眾以每張750元放在網路上轉賣。對此，觀光局說，若發現民眾轉讓依規可取消中獎資格。

立法院交通委員會今天審查111年度總預算案觀光發展基金。立委洪孟楷說，發現網路上很多人在拍賣國旅券，原本一張1000元，查拍賣狀況，最新行情一張賣750元。

洪孟楷質疑，國旅券應該是能直接發到民眾手上，進而嘉惠到產業，而不是拿到又賣還賺價差，放任大家自行販賣。希望主管機關將清楚規範，畢竟轉賣是政策提出後出現的狀況。

立委陳明文則說，如果國旅券目的是要給有需要的人用到，抽到的人沒需要，賣出去會有問題？

洪孟楷說，國旅券是人民納稅錢預算，政府創造出來商品，「難道是為了讓好運的多賺750塊？」五倍券也有規定不能販售，其他部會首長也講過，拍賣會去管制，經濟部也說好食券不能販售。希望主管機關把立場講清楚。

對此，觀光局長張錫聰說，國旅券最終目的讓抽重的人消費在觀光產業，如果抽中拿去賣，最終也是讓人消費。

但張錫聰說，轉讓不是設計機制，規範中有禁止轉讓，如果自己家屬抽到，轉給家人，是可以的，如果是轉賣，被檢舉到就會取消中獎資格。

觀光局說，國旅券總計抽出242萬份，截至目前，國旅券已領取238萬3133張。