遠航要求比照阿羅哈客運給復飛機會 交長指兩狀況不同

遠東航空董事長張綱維，今天再度率領員工自救會代表赴行政院陳情，希望行政院長蘇貞昌責成交通部，比照日前阿羅哈客運一度停駛，給予協助，讓遠航跟員工有機會重新復飛。對此，交通部長王國材今天出席立法院交通委員會審查111年度總預算案觀光發展基金，會前接受媒體聯訪時說，「兩個狀況不一樣」。

王國材說，遠航108年無預警停飛，被交通部撤銷營運許可，這部分已經撤銷，但是阿羅哈客運不一樣，營運上決定要不要停駛後，請公路總局輔導。

王國材說，過去有給遠航機會跟輔導，104年年底到撤照前，有四年就財務跟飛安給予遠航很多協助跟輔導，不過最後遠航還是沒辦法達成民航局要求目標。

王國材說，遠航撤照是結果，提訴願也被駁回，現在就是走行政訴訟，一切按照程序執行。