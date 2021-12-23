聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠航要求比照阿羅哈客運給復飛機會 交長指兩狀況不同
遠東航空董事長張綱維，今天再度率領員工自救會代表赴行政院陳情，希望行政院長蘇貞昌責成交通部，比照日前阿羅哈客運一度停駛，給予協助，讓遠航跟員工有機會重新復飛。對此，交通部長王國材今天出席立法院交通委員會審查111年度總預算案觀光發展基金，會前接受媒體聯訪時說，「兩個狀況不一樣」。
王國材說，遠航108年無預警停飛，被交通部撤銷營運許可，這部分已經撤銷，但是阿羅哈客運不一樣，營運上決定要不要停駛後，請公路總局輔導。
王國材說，過去有給遠航機會跟輔導，104年年底到撤照前，有四年就財務跟飛安給予遠航很多協助跟輔導，不過最後遠航還是沒辦法達成民航局要求目標。
王國材說，遠航撤照是結果，提訴願也被駁回，現在就是走行政訴訟，一切按照程序執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言