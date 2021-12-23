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王國材：宜花東快鐵初估1083億 核定後12年完工

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材說，初步規畫1083億，計畫核定後還要12年才能完工。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材說，初步規畫1083億，計畫核定後還要12年才能完工。記者曹悅華／攝影

為強化環島鐵路網，交通部規畫未來十年採「西部高鐵、東部快鐵」。鐵道局日前透露，宜花東快鐵可行性評估期末報告於昨天審查。交通部長王國材今天說，初步規畫1083億，計畫核定後還要12年才能完工。

鐵道局日前表示，正審查宜花東快鐵可行性研究期末報告，最快明年報交通部。快鐵最快時速160公里，未來花蓮到台東只要70分鐘；從台北搭高鐵到宜蘭轉快鐵，到花蓮可在90分鐘內抵達，加上北高90分鐘生活圈，以及左營到台東高鐵加快鐵同樣90分鐘，環島總總共只要6小時。

鐵道局也說，由於花東雙軌化預計2027年10月通車，目前花蓮最小曲線半徑約500多公尺，雙軌化要提高到800公尺以上，若要提升到快鐵，半徑要從1600公尺到2000公尺，有六處不涉及用地徵收的地方會在花東雙軌化時就先做，包含木瓜溪橋、加濃濃溪橋、卓溪橋、水拔溪橋、瑞源站南端、康站南端，避免二次施工。

王國材今天出席立法院交通委員會審查111年度總預算案觀光發展基金，會前接受媒體聯訪時表示，目前政策是短中期以東部快鐵為主，也是台鐵改革一部份，包含四處平交道還有相關曲線半徑比較小要改善，計劃都核定的話是12年完工，會把東部鐵路做完整改善。

不過王國材說，還在顧問公司評估階段，初步估算1083億，是宜蘭到台東，會就鐵路安全跟速度做提升改善，是短中期中最積極的改善。

交通部長 王國材 高鐵

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