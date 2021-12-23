好想搬去住當有錢人！全台最富裕10縣市揭曉 第1名人卻變少

全台高收入一族都在哪？

在這個物價快速通膨，什麼都漲只有薪水凍漲的年代，大家最希望的就是可以有一份收入不錯，人人稱羨的好工作。不過，根據主計總處110年公布的全台受僱勞工8月平均薪資，可是高達4.3萬元左右的水平，消息一出讓不少網友驚呼「抱歉是我拉低水平」，但同時也引來許多人好奇，究竟是誰把平均拉到這麼高啊！

今天《DailyView網路溫度計》將根據行政院主計總處公布的「109年全台各縣市每戶可支配所得平均數」排名，告訴大家全台哪些縣市是最富有，不只說到高薪、高收入的有錢人網友往往第一個提到它，另外也一起來看，除了台北市之外，名列前茅的還有誰？

No.1 台北市

身為台灣首都的「天龍國」，不少年輕人願意離鄉背井北漂打拚，甚至不惜承擔高額的房租、生活開銷，看上的就是台北市擁有豐富的工作機會，以及平均高於其他縣市的收入，薪資水平放眼全台，依然是傲視群雄，難怪大家都想搶當天龍人。

不過，台北市雖然平均薪資高，但生活開銷也大，近幾年來已不再是人人稱羨或是想移居的城市首選，甚至還出現「全員逃走」的現象，根據中信房屋109年六都內遷徙調查，台北市遷出率是六都之冠，脫「北」者似乎有增加的趨勢，若想北上打拚，除了薪水問題之外，恐怕得要更全方位考量，再做決定才不會後悔。

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No.2 新竹縣

說到有錢縣市，大家通常第一個想到「天龍國」台北市，但其實新竹縣的薪資、可支配所得一點也不遜色，不僅每戶可支配所得平均僅次於台北市，進一步觀察全台各村里所得中位數，新竹縣上榜的村里數就佔了一半，更是全台之冠！

新竹縣經濟發展極具潛力，加上近年來楊文科縣府團隊積極招商，定調先有民生經濟發展，才能使產業繁榮的政策方向，這幾年成效陸續浮現。新竹縣在政治、經濟大環境都有優勢的情況下，帶動外縣市的優秀人才不斷移入，使新竹縣整體收入不斷成長，產生正向循環，還有不少網友看好，認為未來超越台北市都有可能。

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No.3 新竹市

日前有住新竹市的網友表示，想要加入當地「竹科媽媽群組」須雙親待過上市櫃公司5年，或是持有3間以上不動產等條件，還有竹科媽媽建議雙薪沒有300萬不要來新竹生活，讓不少網友驚呼「新竹市真的都是有錢人」。

近期因為新竹市長林智堅拋出新竹市、新竹縣合併議題，使新竹成為討論焦點，不過也引來部分網友不滿，表示新竹縣竹北發展比新竹市還好，留言「竹北完勝」、「新竹市區有夠落後」，不少網友質疑大新竹合併議題的背後，恐怕是政治上的考量啊。

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No.4 桃園市

身為全台工業重鎮，桃園市在2013年升格為直轄市後，整體經濟發展速度加快，工作機會越來越多，收入也不算太差，吸引越來越多網友針在職涯發展上的討論。

尤其相較於台北市、新北市令人不敢奢望的高房價，桃園市的房價在北台灣顯得相對合理，加上生活機能完善，如今還有桃園機場捷運，補上最後一塊交通網路拼圖，增加不少人移居桃園的意願，不少網友都說「桃園工作機會頗多」、「桃園的工作機會超多好嗎，尤其是化學畢業的」。

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No.5 新北市

討論平均所得高的縣市時，大家都會提到台北市，卻常常忽略緊鄰在旁的新北市，兩者生活圈高度重疊，現在越來越多人選擇居住在新北市，減少房貸、房租的負擔，平日再通勤去台北上班，形成台北工作、新北生活的現象。

近幾年來新北市移入人口快速增加，移入人口數更一躍成為六都之冠，不難發現在房價相對便宜，同屬台北生活圈的情況下，新北市逐漸成為許多人「安居樂業」的首選縣市了。

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No.6 台中市

台中是台灣工具機產業重鎮，機械產業相關的工作不少，雖然整體薪資可能不如北部亮眼，但選對產業依舊能有不錯的發展，近年來台中市府也大力招商，創造不少額外工作機會，整體薪水與北部的差距也慢慢縮小。

此外，相較於台北冬天濕冷、步調快的生活環境，台中市整體來說步調較慢，生活起來比較不會讓人有緊湊的壓迫感，氣候一年四季也相當宜人，使得不少網友大讚「台中氣候完勝」、「我是曾在台北工作的台中人，我回台中10年了」。

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No.7 嘉義市

嘉義市近年來經濟發展急起直追，去年每戶平均可支配所得甚至打敗六都中的高雄市、台南市，令不少網友感到出乎意料。雖然受到新冠肺炎疫情影響，全台經濟都受到衝擊，不過嘉義市府團隊透過舉辦一系列的振興經濟與觀光活動，像是捕捉日環食美景，吸引超過20萬人次前往朝聖，並創造逾4億元商機，光織影舞藝術展也吸引超過80萬人次入園，諸如此類活動，都間接帶來不少潛在經濟效益，使疫情下的經濟能夠持續成長，甚至打敗其他六都縣市，相當不簡單。

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No.8 高雄市

高雄市過去常被酸說是「又老又窮」的城市，但其實從家庭可支配所得來看，也是年收百萬的一員，絕對稱得上是「百萬俱樂部會員」。

但對於是否留在高雄工作，多數網友都不建議，指出除了低薪，更嚴重的是違反勞基法的狀況頻傳，留言「慣老闆多，勞基法跟空氣差不多」、「高雄老闆：你要照勞基法請你去找其他工作」、「薪水低，但是房價很高」。而近期好消息頻傳，台積電宣布要到高雄設廠，德商台灣默克也表示要加碼投資高雄，護國神山和外商的加入，能帶給高雄多少經濟效益挹注，能否帶動薪資水準，未來幾年恐怕相當關鍵。

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No.9 苗栗縣

苗栗縣因為從未政黨輪替過，網路上被不少人嘲諷是「苗栗國」，面對負債累累、石虎保育爭議等等，網友往往笑說是「苗栗有苗栗的玩法」。

不過，苗栗縣其實有上市規模的科技業大廠，平均家庭可支配收入更是全台前段班，讓許多外縣市網友吃驚不已，不少當地人認為苗栗經濟水準其實不差，表示「完全是因為竹南，這在苗栗是特殊存在」、「苗栗本來就比南部一些低端強，如果是民進黨執政應該已經被吹上天了」、「苗栗平均薪資在國內是前段班」。

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No.10 宜蘭縣

宜蘭縣好山好水，生活機能也不差，是許多人夢想中退休生活的城市，但薪水相較於台北市、新北市來說有所落差，常有網友抱怨除了軍公教以外，想找到月薪四萬元以上的工作相當困難。

然而，根據109年各縣市每戶可支配所得平均數來看，宜蘭縣的排名第10名在台灣平均以上，讓網友驚呼臥虎藏龍，原來宜蘭有錢人也不少！紛紛留言「難怪宜蘭透天越來越貴」、「宜蘭人實力其實不差嘛」。

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分析說明：

本排名係根據行政院主計總處公布，109年台灣地區平均每戶可支配所得平均數，依據各縣市平均每戶可支配所得高低排名。

統計區間為109年1月1日至109年12月31日。

