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周六耶誕節又濕又冷！彭啟明指跨年是典型東北風天氣

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
周六開始就會顯著的降溫，從北到南逐步的溫度下滑，預計周日到下周一是這波冷空氣強度最強的時候。本報資料照片
周六開始就會顯著的降溫，從北到南逐步的溫度下滑，預計周日到下周一是這波冷空氣強度最強的時候。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今明兩天天氣都很類似，大致上維持近期的溫度，早晚有點涼，北部約17-18度，中午可以到20-22度，中部約19-26度，南部約19-27度，東半部17-25度。

周五晚上平安夜的天氣，彭啟明說，大致上和昨天晚上類似，有點涼涼的，不需要非常厚重的衣物，迎風面或靠山區偶有短暫陣雨，不過整體降雨都趨緩很多，但深夜越晚，冷空氣會逐漸下來。

周六耶誕節的天氣就是一個大變化的過程，他說，這一波在對岸也發布寒潮預警，是今年發布的第六波，很有可能是至今最強的一波，正經過蒙古南下當中，預計長江流域附近將跌破零度，南方廣東到5-8度。

彭啟明說，對台灣而言，周六開始就會顯著的降溫，從北到南逐步的溫度下滑，預計周日到下周一是這波冷空氣強度最強的時候，北部都會低溫可能到10-12度，空曠地區跌到10度以下，南部也將會有顯著降溫，中南部也會到11-14度，空曠地區也有機會到10度以下，注意寒害。

他表示，預計要到下周二、周三冷空氣才會減弱，溫度才會回溫，不過還是要注意輻射冷卻，冷的感覺在清晨仍明顯，空曠地溫在下周二、周三仍可能只有12-14度。

彭啟明說，這波一直持續到跨年前才會回溫，跨年晚上到元旦應該是典型東北風的天氣，相較於這周末回溫許多。之後仍有可能有冷空氣南下，但仍要觀察。

周末這波偏濕的冷空氣，北部濕冷感受明顯，周末北部有降雨機會，主要是迎風面降雨，下周一有水氣接近，通過的水氣多，有機會是各地有雨的天氣。

彭啟明說，因為水氣甚多的關係，周末中部以北高山有出現降雪或冰霰的可能性，尤其是3000公尺以上的高山。

他說，下周二三之後逐漸轉乾，以迎風面區域，跨年31日晚上目前來看有機會是典型的東北風天氣，迎風面東北部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲或晴，到了元旦清晨，東半部看到曙光的機會較低，西半部山區看到曙光的機會較大。

彭啟明說，未來這周到跨年，相當有劇烈變化的天氣型態，務必要跟隨天氣變化，更新天氣預測，做好保暖的調整安排。

彭啟明 跨年

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